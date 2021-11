Jurassic World Evolution 2 : le parc ouvre ses portes avec une bande-annonce de lancement

Après un premier volet ayant rencontré un certain succès chez les amateurs de la franchise Jurassic Park, Frontier Developments est de retour avec Jurassic World Evolution 2, nouveau jeu de gestion qui demande de créer son parc d'attractions avec d'énormes créatures du jurassique.

Les développeurs rappellent que Jurassic World Evolution 2 inclut un mode Campagne avec la présence de personnages connus des fans comme Claire Dearing et Ian Malcom, il faudra ici apprendre à gérer son parc d'attractions au travers de plusieurs régions. Le mode Choas Theory est également proposé, permettant de revivre des scènes clés des films, mais en évitant les erreurs, pour créer un parc à succès en faisant face à plusieurs défis. Enfin, un mode bac à sable est présent pour s'amuser sans limites, de même qu'un mode Challenge avec des défis à difficulté variables.

Le studio rappelle que sortira l'été prochain le film Jurassic World : Le Monde d’après, vous avez donc largement le temps de vous remettre dans l'ambiance avec le jeu vidéo Jurassic World Evolution 2. Et si vous en voulez encore davantage, une édition Deluxe est disponible, avec trois skins de véhicules exclusives, six panneaux agréments pour les bâtiments et six espèces préhistoriques à ajouter en modes Challenge et bac à sable. Vous pouvez retrouver Jurassic World Evolution 2 à 42,90 € sur Amazon.