Jurassic World Evolution 2 : la création du parc au centre d'une nouvelle vidéo

Dans quelques jours sortira Jurassic World Evolution 2, nouveau jeu de Frontier Development qui demandera encore une fois de gérer son parc d'attractions avec des dinosaures. Le titre inclura plusieurs personnages des films de la Paramount avec une Campagne et le mode Théorie du Chaos.

Mais bien évidemment, le cœur du jeu résidera dans la construction de son parc, le placement des enclos et attractions, et la gestion de tout cela. Dans un nouveau carnet des développeurs, le directeur du jeu Rich Newbold, le producteur exécutif Adams Woods, l'animatrice principale Amy Hook et le concepteur principal Jim Stimpson reviennent sur ces aspects du jeu, qui proposera également de nombreuses options de personnalisation. Il faudra tout de même faire face à quelques soucis météorologiques comme des tempêtes de sable ou des ouragans. Enfin, la vidéo s'attarde sur les enclos de la volière et du lagon ainsi que sur les modifications du génome des dinosaures pour changer leur couleur.

La date de sortie de Jurassic World Evolution 2 est fixée au 9 novembre 2021, vous pouvez le précommander à 49,99 € sur Amazon.

