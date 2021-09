Jurassic World Evolution 2 : les scénarios de la Campagne et du mode Théorie du Chaos expliqués en vidéo

En fin d'année sortira Jurassic World Evolution 2, nouveau jeu de gestion avec des dinosaures de Frontier Developments. Le studio partage aujourd'hui un nouveau carnet des développeurs afin de présenter l'histoire du jeu au travers de deux modes, la Campagne et Théorie du Chaos, si chère au professeur Ian Malcom (Jeff Goldblum).

Le directeur du jeu Rich Newbold, le producteur exécutif Adam Woods, le concepteur principal Dan Davies et le responsable des dialogues James Stant nous rappellent donc dans cette nouvelle vidéo, avec des sous-titres en français, que Jurassic World Evolution 2 se déroulera après les évènements du film Jurassic Word: Fallen Kingdom, alors que les dinosaures ne sont plus parqués à Isla Nublar. Ces animaux d'un autre temps vivent désormais aux États-Unis, sans Green Card, et le joueur devra gérer diverses situations, parfois dangereuses. Le joueur est ici membre d'une organisation gouvernementale devant assurer la protection des citoyens, mais également des dinosaures, ce ne sera pas simple, mais des personnages connus comme Claire Dearing et Owen Grady seront présents pour les aider. Concernant le mode Théorie du Chaos, il permettra pour rappel de revivre des évènements des films Jurassic Park et Jurassic World en s'occupant de parcs célèbres, d'une meilleure manière que dans les œuvres originales où rien ne se passe comme prévu !

La date de sortie de Jurassic World Evolution 2 est pour rappel fixée au 9 novembre 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Vous pouvez précommander le jeu contre 59,99 € sur Amazon.

