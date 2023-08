Jurassic World Evolution 2 : des espèces sous-marines rajoutées avec le pack Prehistoric Marine Species

Frontier Developments continue de rajouter du contenu dans Jurassic World Evolution 2, son jeu de gestion de parc animalier avec des dinosaures ramenés à la vie. Le studio présente aujourd'hui Prehistoric Marine Species, un nouveau pack additionnel qui sera lancé la semaine prochaine et qui introduira de nouvelles espèces.

Les joueurs qui achèteront ce DLC vont ainsi pouvoir découvrir quatre nouvelles espèces marines, ainsi que des éléments pour diversifier les attractions aquatiques du parc. Les développeurs détaillent :

L'Archelon, dont le nom signifie « tortue souveraine », est la plus grande tortue jamais découverte. Dotée d'énormes nageoires, Archelon se déplace rapidement dans l'eau et utilise son bec crochu pour attraper les poissons. Malgré sa taille, cette espèce appartenant au Crétacé supérieur est capable de flotter dans les eaux peu profondes, ce qui permet aux visiteurs de l'apercevoir facilement.

Le prédateur agile Nothosaurus est totalement différent, avec son long crâne plat et ses dents menaçantes en forme d'aiguille. Comme on peut le voir dans la série Netflix à succès d'Universal Pictures, Amblin Entertainment et DreamWorks Animation, Jurassic World : La Colo du Crétacé, le Nothosaurus est une espèce qui a vécu pendant la période du Trias Supérieur.

Les joueurs peuvent également sélectionner le Dunkleosteus, un puissant poisson cuirassé datant de l'extinction du Dévonien. Doté d'une mâchoire tranchante qui déploie une immense force, le Dunkleosteus est une figure intimidante qui se faufile partout.

Le Shonisaurus, un gracieux ichtyosaure au corps arrondi datant de la période du Trias supérieur, complète le groupe. Malgré sa taille, le Shonisaurus était un habile chasseur des profondeurs.

Le pack Jurassic World Evolution 2 :Prehistoric Marine Species introduit également un nouvel environnement Rochers Lagunaires que les joueurs peuvent ajouter à leurs enclos pour offrir aux visiteurs de nouveaux dômes d'observation de l'Archelon et du Nothosaurus.

Ce DLC est accompagné d'une mise à jour gratuite qui offre aux joueurs toute une série de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations. Les visiteurs du parc peuvent profiter d'une expérience totalement immersive en s'émerveillant devant les espèces marines depuis le nouveau dôme d'observation du lagon ou en observant les dinosaures depuis l'amphithéâtre de San Diego, qui peut désormais être placé dans n'importe quel parc de type bac à sable. De plus, des codes de partage de défis personnalisés permettront aux joueurs de définir et de partager leurs propres défis. Les gestionnaires de parc peuvent également choisir leurs skins préférés, activer ou désactiver l'hostilité des dinosaures envers les visiteurs et bénéficier d'un accès déverrouillé à toutes les cartes du mode bac à sable.