CINEMA : Jurassic World : Le Monde d'après repoussé d'un an

La franchise Jurassic Park est loin d'être morte, comme les dinosaures qu'elle met en scène. Elle a fait un retour fracassant au cinéma avec Jurassic World puis Jurassic World: Fallen Kingdom, autant dire que des millions de spectateurs attendent avec impatience Jurassic World : Le Monde d'après (Jurassic World: Dominion dans la langue de Spielberg), mais malheureusement, il faudra être patient.

Dans la nuit, Universal Pictures et le réalisateur Colin Trevorrow ont partagé une première affiche pour Jurassic World : Le Monde d'après, elle est magnifique, avec le fameux squelette du T-Rex emprisonné dans de l'ambre. Le casting fait rêver, avec évidemment Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, mais également Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum de la première trilogie, ainsi que notre Omar Sy national. Le problème se situe tout en bas de l'affiche.

Eh oui, initialement attendu le 9 juin 2021 en salles, Jurassic World : Le Monde d'après sortira finalement le 10 juin 2022 aux États-Unis, soit le 8 par chez nous, c'est un an de retard... Mais nous commençons à être habitués. Vous pouvez retrouver la Jurassic World Collection à 29,97 € sur Amazon.fr.