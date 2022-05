CINEMA : Jurassic World : Le Monde d'après, le casting à l'honneur avec de nouvelles affiches

Dans moins d'un mois sortira Jurassic World : Le Monde d'après, nouveau film de la franchise Jurassic Park. Le long-métrage a été repoussé plusieurs fois à cause du COVID-19, mais Universal Pictures voit enfin de bout du tunnel et fait patienter les fans en partageant de nouvelles affiches.

L'accent est ici mis sur le casting, avec deux générations d'acteurs et actrices. Nous retrouvons évidemment Bryce Dallas Howard (Claire Dearing) et Chris Pratt (Owen Grady), mais également les anciens de Jurassic Park, à savoir Sam Neill (Alan Grant), Jeff Goldblum (Ian Malcolm) et Laura Dern (Ellie Sattler).

Jurassic World : Le Monde d'après est pour rappel la suite directe de Jurassic World: Fallen Kingdom, alors qu'Isla Nublar est détruite et que les dinosaures se sont invités sur les continents du monde entier. Comment vont-ils réussir à cohabiter avec les Humains ? Réponse en salles de cinéma le 8 juin prochain. Vous pouvez retrouver Jurassic Park en Blu-ray 4K Ultra HD avec un steelbook à 24,99 € sur Amazon.

Lire aussi : CINEMA : Jurassic World : Le Monde d'après, les 5 premières minutes du film déjà dévoilées, gare au T-Rex