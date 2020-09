Jurassic World: Dominion, le titre français dévoilé, un bel hommage au film de Spielberg

Jurassic World et sa suite Jurassic World: Fallen Kingdom ont fait un véritable carton au box-office, il faut dire que toute une génération attendait de revoir les dinosaures de Jurassic Park au cinéma, et un troisième volet est en cours de production chez Universal Pictures.

Déjà connu sous son nom anglais Jurassic World: Dominion, ce nouveau film réalisé par Colin Trevorrow tient enfin son titre en français, dévoilé par CinemaTeaser. Il faudra donc l'appeler Jurassic World : Le Monde d'après, une référence évidente à Le Monde Perdu : Jurassic Park, second film de la saga réalisé par Spielberg et qui voyait le T-Rex débarquer sur le continent américain. Pour rappel, Jurassic World : Le Monde d'après est une suite directe à Jurassic World: Fallen Kingdom (et au court-métrage Battle at Big Rock), alors que les dinosaures ont quitté Isla Nublar pour vivre parmi les humains, une cohabitation qui risque de ne pas être facile, surtout avec les vélociraptors !

Jurassic World : Le Monde d'après est attendu en salles le 9 juin 2021, il mettra une nouvelle fois en scène les acteurs Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, qui seront rejoints par Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum.

