Jurassic World Evolution 2 : l'extension Dominion Biosyn tirée de Jurassic World : Le Monde d'après se lance en vidéo

Jurassic World : Le Monde d'après vient de sortir au cinéma la semaine dernière, et ça tombe bien, Frontier Developments a du contenu additionnel tiré du film pour Jurassic World Evolution 2. Le studio vient de lancer aujourd'hui Dominion Biosyn, une extension qui rajoute pas mal de nouveautés.

Jurassic World Evolution 2 : Dominion Biosyn inclut ainsi une nouvelle campagne avec Alan Grant, Ellie Sattler et Claire Dearing, tous incarnés par les mêmes acteurs et actrices que dans les films, et il faudra superviser la construction d'un centre génétique Biosyn dans une nouvelle vallée avec des bâtiments inédits, inspirés de ceux du film. D'autres mécaniques sont introduites, comme le reboisement de forêts pour y faire prospérer des dinosaures, et le mode Chaos Theory n'est pas en reste avec un nouveau scénario en compagnie d'Owen Grady pour héberger des dinosaures évadés dans son rang de la Sierra Nevada, avec la possibilité de rassembler des troupeaux de bêtes grâce à une nouvelle mécanique.

En plus de cela, quatre dinosaures font leur apparition dans ce DLC, à savoir les créatures à plumes Pyroraptor et Thérizinosaure, le Dimétrodon et Quetzalcoaltus, un énorme reptile volant. Comme si cela ne suffisait pas, l'extension rajoute des skins basées sur le film, avec le Tyrannosaure Rex à plumes et à cicatrices et d'autres variantes pour les Dilophosaure, Parasaurolophe, Dreadnought et Giganotosaure. Enfin, tous les joueurs ont droit à une mise à jour gratuite avec de nouvelles fonctionnalités, dont la possibilité de jouer les cartes du mode Chaos Theory dans le mode Défi.

L'extension Dominion Biosyn pour Jurassic World Evolution 2 est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et si vous n'avez pas le jeu de base, un pack est proposé sur les boutiques numériques. Vous pouvez retrouver le DLC à 17,99 € (-10 %) sur Gamesplanet.

