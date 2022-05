Jurassic World Primal Ops : un jeu d'action et d'aventure pour mobiles dévoilé en vidéo

La franchise Jurassic Park laisse petit à petit sa place à Jurassic World, un troisième film avec Bryce Dallas Howard et Chris Pratt sortira dans quelques jours au cinéma, et les joueurs s'amusent encore sur le jeu de gestion Jurassic World Evolution 2, qui vient d'arriver dans le Game Pass. Mais ce n'est pas tout.

Behaviour Interactive, connu pour Dead by Daylight, mais également développeur de Game of Thrones Beyond the Wall et Assassin's Creed Rebellion, vient d'annoncer un partenariat avec Universal Games and Digital Platforms et dévoile Jurassic World Primal Ops, un jeu d'action et d'aventure free-to-play pour mobiles sous iOS et Android. Les joueurs devront sauver, collectionner et combattre avec des dinosaures en incarnant un éleveur libérant ces créatures préhistoriques de leurs ennemis pour les faire cohabiter avec les humains. Oui, comme dans Jurassic World : Le Monde d'Après, voici une présentation de ce titre pour mobiles :

Dans Jurassic World Primal Ops, les dinosaures occupent la terre comme il y a des millions d'années. Bien que beaucoup respectent leur retour, d'autres en profitent pour laisser libre cours à leur avidité. Dans le jeu, seuls les joueurs peuvent sauver les dinosaures d'une deuxième extinction. En tant qu’éleveurs de dinosaures préparés au combat, leur mission est de voyager dans toute l'Amérique du Nord, afin de sauver les dinosaures de terribles mercenaires, de braconniers sanguinaires et de sinistres laboratoires. Heureusement, ils peuvent faire appel à leurs compagnons nouvellement secourus pour combattre à leurs côtés. Grâce à leurs habiletés uniques, ces dinosaures alliés peuvent triompher de tous les obstacles qui leur barrent la route et renverser le cours de n'importe quelle mission. Que ce soit grâce aux piétinements des Triceratops, aux ravitaillements des Ptéranodons ou par la toute-puissance des T.rex, chaque dinosaure sauvé apporte une nouvelle dynamique au champ de bataille.

Jason Millena, directeur créatif sénior chez Behaviour Interactive, commente :

Nous sommes extrêmement fiers de Jurassic World Primal Ops, et nous sommes convaincus que les joueurs vont l'adorer. Le jeu offre une expérience mobile nouvelle et unique pour l'univers Jurassic World, et l’approche axée sur la collecte de dinosaures offre une multitude d’options de gameplay. Depuis la création de la franchise Jurassic World, nous avons suivi une aventure qui a fait évoluer la fantastique relation entre les dinosaures et les humains. C'est excitant de pouvoir montrer comment non seulement ils peuvent coexister pacifiquement, mais comment ils peuvent s’entraider pour sauver d’autres dinosaures.

Jim Molinets, vice-président directeur de la production chez Universal Games and Digital Platforms, rajoute :

Jurassic World Primal Ops amène les joueurs à plonger dans la franchise Jurassic World, et à approfondir leur lien avec les dinosaures d’une toute nouvelle manière. Le jeu reflète l’approche narrative signature de la marque, son action intense, ses environnements attrayants et ses personnages diversifiés. Il promet de captiver autant les nouveaux adeptes que les fans de longue date.

Jurassic World Primal Ops n'a pas encore de date de sortie précise, mais il arrivera « bientôt » sur l'App Store et le Google Play Store. Le titre sera free-to-play, avec des microtransactions. Vous pouvez retrouver Jurassic Park en Blu-ray 4K Ultra HD avec un steelbook à 24,99 € sur Amazon.