Hot Wheels Unleashed : Jurassic World s'invite dans le jeu de course avec la nouvelle saison

En plus des contenus additionnels rajoutés au travers des DLC, Milestone propose d'autres petits éléments inédits pour s'amuser dans Hot Wheels Unleased avec du contenu saisonnier, et cette fois, ce sont les dinosaures d'Universal Pictures qui débarquent dans le jeu de course.

Hot Wheels Unleased accueille en effet en cette fin de semaine la Jurassic World Racing Season, une nouvelle saison en partenariat avec le film Jurassic World: Le monde d'après actuellement au cinéma. Cette extension rajoute ainsi du contenu gratuit et Premium, à débloquer au travers de défis conçus sur le thème de la franchise Jurassic Park/World. Les joueurs retrouvent ainsi six nouveaux véhicules (Tyrannosaurus Rex, Velociraptor Blue, Stegosaurus, Mosasaurus, Triceratops et Tyrannosaurus Rex Monster Truck), des objets de personnalisation pour le Sous-sol et pour le profil du joueur, ainsi que de l'équipement et des pièces.

La Jurassic World Racing Season est déjà lancée, elle est à découvrir dans Hot Wheels Unleashed jusqu'au 30 août prochain. Vous pouvez retrouver le jeu à 39,99 € sur Amazon.

