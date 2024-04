Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, les voitures cultes de Fast & Furious rajoutées dans le jeu de course

Milestone a lancé en octobre dernier Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, un jeu de course arcade avec les voitures de Mattel. Le studio a déjà rajouté du contenu additionnel au travers de DLC, dont le Fast X Pack incluant quatre véhicules tirés du dernier film en date de la franchise Fast & Furious.

Mais les fans étaient un peu restés sur leur faim, Milestone s'est donc de nouveau associé à Universal Products & Experiences pour proposer quatre nouvelles voitures tirées des premiers films de la saga. Le pack d'extension Fast & Furious rajoute la Dodge Charger R/T 1970 de Dominic Toretto, la Nissan Skyline GT-R R34 de Brian O'Conner, la Mitsubishi Eclipse 95 et la W Motors Lykan HyperSport, présente dans Fast & Furious 7. En plus de ces véhicules, le DLC rajoute le Garage de Dom, un nouvel environnement inspiré du garage et de l'arrière-cour de chez Toretto, bien connus des fans et de la famille. Mike DeLaet, directeur des jeux numériques chez Mattel, commente :

Nous injectons une forte dose de nitrogène dans notre collaboration avec Universal Products & Experiences, en intégrant davantage de voitures légendaires de la franchise Fast & Furious dans le jeu. Cette extension à haute intensité est le mélange parfait de vitesse et de style, incarnant l'essence iconique de ces deux marques emblématiques pour le plus grand plaisir des fans.

Le pack d'extension Fast & Furious est déjà disponible dans Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, il est inclus dans la Legendary Edition, dans le Season Pass Vol. 2 ou à acheter séparément. Vous pouvez retrouver le jeu de course en Pure Fire Edition à partir de 36,52 € sur Amazon et Fnac.