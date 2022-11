Portal avec RTX : date de sortie et bande-annonce pour la mise à jour gratuite en ray-tracing

Jeu culte de Valve fêtant cette année ses 15 ans, Portal a refait parler de lui à la rentrée suite à l'annonce de Portal avec RTX, une mise à jour gratuite du puzzle game rajoutant les fonctionnalités graphiques modernes de NVIDIA pour embellir le titre. Ce DLC devait arriver en novembre, il prend finalement un peu de retard, mais pas beaucoup.

La date de sortie de Portal avec RTX est fixée au 8 décembre 2022 sur PC, via Steam. La mise à jour sera évidemment gratuite si vous avez déjà le jeu de base et elle permettra de profiter du ray-tracing avec des textures haute résolution et de nouveaux modèles améliorés, mais aussi du DLSS 3 augmentant les performances jusqu'à 2,8 fois. Le DLSS 3 est pour rappel réservé aux cartes graphiques GeForce RTX Série 4000, si vous avez une RTX Série 3000, il faudra vous contenter du DLSS 2. John Spitzer, responsable de Lightspeed Studios pour NVIDIA, commente :

La mise à jour de jeux très appréciés nécessite un équilibre entre l'application de nouvelles techniques de pointe et le respect de l'esprit original du jeu. L'expérience acquise par Lightspeed Studios de NVIDIA en travaillant sur les versions RTX de jeux renommés comme Minecraft et Quake II a donné à Valve la confiance nécessaire pour nous confier l'apport de techniques graphiques modernes à leur jeu légendaire, et NVIDIA RTX Remix nous a donné l'outil parfait pour accomplir cette tâche.

Par ailleurs, NVIDIA indique qu'il travaille sur l'intégration de Portal avec RTX dans GeForce NOW, cela devrait arriver dans les prochaines semaines. Les configurations minimale, recommandée et pour jouer en Ultra ont aussi été dévoilées, et le constructeur annonce qu'il organisera une Launch Party sur Twitch, YouTube et Steam le 6 décembre prochain, à partir de 19h00, pour revenir sur le développement de cette mise à jour, admirer du gameplay inédit et gagner des cadeaux, dont des codes du jeu et des cartes RTX 4080 et 4090.

En attendant de redécouvrir Portal avec RTX au début du mois prochain, vous pouvez retrouver des GPU NVIDIA GeForce RTX sur Amazon.