MindsEye : date de sortie, bande-annonce et bonus de précommande Deluxe pour le blockbuster à la GTA

Cela fait déjà plusieurs années que Leslie Benzies, ancien directeur sur la franchise Grand Theft Auto, nous tease avec MindsEye, un jeu d'action blockbuster qui doit prendre place dans Everywhere, un vaste jeu créatif. Bon, ce projet à la Fortnite reste mystérieux, mais le GTA-like est en chemin et il sortira dans quelques mois.

Build A Rocket Boy et IOI Partners, qui édite le jeu, annoncent que la date de sortie de MindsEye est fixée au 10 juin 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Pour marquer le coup, les studios partagent une nouvelle bande-annonce pour nous présenter Redrock City, une métropole située dans un futur proche et surtout dans le désert, avec des températures extrêmes. La technologie est omniprésente, avec des robots domestiques et des dispositifs de surveillance un peu partout.

Dans cette ville, nous retrouverons Marco Silva, fondateur de Silva Industries et désireux de changer le cours de l'évolution humaine, rien que ça. De son côté, la maire Shiva Vega veut faire de Redrock la ville la plus sûre du monde, quitte à contrôler toujours davantage ses citoyens. De quoi faire écho à des problématiques bien actuelles, mais dans MindsEye, le géant de la tech et le gouvernement n'avancent pas main dans la main, des tensions vont éclater, notamment avec l'arrivée de Jacob Diaz, le personnage incarné par le joueur et désireux de trouver des réponses à son passé trouble.

Les studios viennent de lancer les précommandes de MindsEye, avec en bonus le contenu de l'édition Deluxe, qui inclut le Premium Pass, l'arme Deluxe Thorn & Kepler Yellowjacket et les skins Future Jacob Vest, Future Silva Sedan Vehicle et Future DC2 Companion Drone. Au passage, les studios rajoutent que les joueurs de MindsEye auront accès à des missions bonus dans ARCADIA, un outil maison de création et de distribution, capable « de produire rapidement du contenu AAA et de proposer ainsi de nouvelles expériences de jeu de manière régulière ». Un rapport avec Everywhere ? C'est flou, mais Build a Rocket Boy précise que « Play Arcadia est disponible sur console, PC et Everywhere pour les joueurs ayant acheté MindsEye », le gros jeu créatif ne semble pas totalement oublié.

Vous pouvez déjà précommander MindsEye contre 59,99 € sur Amazon.