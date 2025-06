Jurassic World Evolution 3 : première bande-annonce et date de sortie pour le nouveau-né de Frontier Developments

D'ici quelques semaines, les amateurs de gros dinosaures côtoyant les êtres humains à notre époque vont pouvoir découvrir un septième long-métrage dans l'univers de Jurassic Park, Jurassic World : Renaissance, avec Scarlett Johansson en actrice principale. Du côté des jeux vidéo, Frontier Developments avait officialisé travailler sur Jurassic World Evolution 3 en mai 2024, dont l'intitulé avait été confirmé en début d'année par le producteur exécutif de NBCUniversal Media John Melchior sur son profil LinkedIn. Pour autant, rien n'avait été montré du jeu jusqu'à présent. En amont du Summer Game Fest Live 2025, une bande-annonce du projet a néanmoins fuité sur la Toile et c'est donc sans surprise que nous l'avons ensuite découverte lors du live.

Les amateurs de gestion d'un parc rempli de dinosaures vont donc pouvoir découvrir Jurassic World Evolution 3 le mardi 21 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store et Windows). Parmi les nouveautés de gameplay, il y aura donc des bébés ! Nous avons également un aperçu des outils de création plus poussés que jamais. Et que ne serait pas un trailer d'un projet de la licence sans la fameuse citation d'Ian Malcolm (Jeff Goldblum) : « Life, uh, finds a way »...

Nouvel opus d'une saga primée, Jurassic World Evolution 3 vous donne le pouvoir de construire et gérer votre propre Jurassic World. Aidez la vie à trouver un chemin par la synthèse, la reproduction et l'élevage d'espèces préhistoriques. Prenez soin de chaque espèce et aidez vos familles de dinosaure à se multiplier et à transmettre leur ADN. Créez de véritables havres de paix pour que vos dinosaures puissent s'y épanouir, construisez des attractions uniques pour impressionner les visiteurs et gardez le contrôle dans les situations critiques. Élevez des dinosaures sur plusieurs générations Contient plus de 80 espèces préhistoriques impressionnantes, dont 75 que vous pouvez élever sur plusieurs générations. Prenez bien soin de vos dinosaures pour que vos juvéniles espiègles deviennent de vrais adultes imposants. Chaque espèce comprend une variante femelle, mâle et juvénile. Ces magnifiques créatures pourront sociabiliser et découvrir le monde qui les entoure, stupéfiant les visiteurs du parc. Apprenez à gérer les besoins de chaque individu et à observer leurs nouveaux comportements, du dinosaure semi-aquatique s'aventurant en eau profonde au ptérosaure qui se déplace au sol. Cultivez votre créativité Créez d'incroyables parcs grâce à des outils créatifs inédits dans la saga Jurassic World Evolution ! Entre modification de terrain novatrice et personnalisation d'environnement modulable, construisez et ajustez tout votre parc du début à la fin ! Modifiez l'environnement et le relief du terrain pour créer des enclos naturels. Inaugurez de nouvelles attractions, comme la visite en montgolfière, qui permettent aux visiteurs d'observer de près, voire de toucher les dinosaures. Découvrez ces fonctionnalités et bien d'autres ! Créez, importez et partagez des créations de la communauté sur toutes les plateformes par le biais du Frontier Workshop. Découvrez les meilleures créations de la communauté, implantez-les dans votre propre jeu ou concevez vos propres parcs, bâtiments et enclos personnalisés pour les partager avec d'autres joueurs. Une campagne épique à travers le monde Retrouvez des personnages bien connus de la franchise Jurassic comme le Dr Ian Malcolm. Embarquez avec eux dans une campagne non linéaire aux quatre coins du monde. Chaque lieu, comme les Badlands du Montana, le Japon et bien d'autres, présente ses propres défis palpitants. Chaque décision mettra à l'épreuve vos compétences de gestionnaire. Vous devrez trouver l'équilibre entre les intérêts de chacun et l'intégration fragile des dinosaures dans le monde d'aujourd'hui. Il faudra jongler entre votre réputation auprès de trois secteurs de poids dans l'industrie et les exigences des propriétaires de parc. Prenez garde : tout le monde n'a pas les intérêts des dinosaures à cœur. Maîtrisez le chaos Créez un parc aussi efficace que possible grâce à des outils de gestion, puissants mais faciles d'utilisation, pour rester maître de vos opérations. Préparez-vous à l'imprévu ! Anticipez les catastrophes avec des caméras de surveillance qui réduiront le temps de réaction en cas de dinosaure en fuite. Déployez votre équipe de maintenance pour contenir le danger en effectuant des réparations express partout dans le parc.

