Summer Game Fest Live 2025 : suivez la conférence incontournable de juin ce vendredi soir

Nous sommes désormais en juin et cette semaine va être marquée par le lancement de la Switch 2, mais aussi par les traditionnelles présentations en ligne, dont le Summer Game Fest Live 2025 de Geoff Keighley. Pour ne pas changer, ce dernier a mis en ligne une bande-annonce servant à hyper l'évènement, qui n'est donc pas représentative du contenu auquel nous pouvons nous attendre, bien qu'il y ait des chances pour que certains projets y fassent une apparition s'ils ne sont pas déjà sortis. Nous y voyons énormément de passages de Death Stranding 2: On the Beach, qui aura droit à sa présentation le 8 juin, mais aussi Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance II, Hell is Us, South of Midnight, DOOM: The Dark Ages, Split Fiction, Dune: Awakening, Marathon, Sonic Racing: CrossWorlds, Mafia: The Old Country, Marvel Cosmic Invasion, Fortnite, Dying Light: The Beast et MindsEye.

Vous pourrez donc suivre le Summer Game Fest Live 2025 ce vendredi 6 juin à 23h00 via le flux vidéo ci-dessous ou sur Twitch, qui durera environ deux heures comme l'an dernier. Le regarder sur cette dernière plateforme pendant 30 minutes permettra d'obtenir un code pour Soulframe Preludes. Il sera encore une fois suivi par le Day of the Devs dédié aux projets indépendants.

Pour le moment, voici la liste des annonces attendues, sachant que plus d'une soixantaine de partenaires prendront part au SGF tout au long du mois :

