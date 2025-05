Death Stranding 2: On the Beach, une présentation avec une démo de gameplay bientôt diffusée

Le 26 juin prochain, les joueurs du monde entier vont pouvoir découvrir Death Stranding 2: On the Beach, nouveau jeu de Kojima Productions dont tous les éléments dévoilés font sacrément envie et qui devrait même pouvoir plaire à un public n'ayant pas forcément apprécié la proposition du premier grâce à une dimension action plus présente. Récemment, nous vous parlions d'une tournée mondiale Death Stranding World Strand Tour 2, qui fera notamment un arrêt à Paris et dont le top départ sera donné le 8 juin. Eh bien, nous savons désormais ce qui est prévu à cette occasion, avec un live que les fans ne voudront sans doute pas louper !

Le studio a donc annoncé l'évènement « Game Premiere » qui se déroulera le 8 juin dans l'Orpheum Theatre de Los Angeles, à 19h00 heure locale, soit à 4h00 le 9 juin en France (dans la nuit de dimanche à lundi). La présentation sera assurée par Geoff Keighley, ce qui ne surprendra personne en période de Summer Game Fest, avec la présence de Hideo Kojima et d'autres invités pour une discussion sur scène. Mais le plus intéressant, c'est qu'une démonstration de gameplay en direct de Death Stranding 2: On the Beach y sera effectuée. Vous pourrez suivre le tout depuis la vidéo ci-dessus, tandis que des tickets vont être mis en vente pour y assister sur place.

