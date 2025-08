Silent Hill f aura des combats très différents, plusieurs infos dévoilées

À la rentrée, les fans d'horreur ont rendez-vous avec Silent Hill f, un nouvel opus majeur et inédit de la saga de Konami, qui est développé par NeoBards Entertainment. Un titre attendu par toute une communauté et qui s'est laissé approcher par quelques membres de la presse spécialisée à Tokyo. L'occasion de découvrir pas mal d'informations intéressantes sur ce survival-horror psychologique, qui s'éloignera de la ville américaine de Silent Hill pour nous emmener dans un village japonais des années 60.

Combien de fins aura Silent Hill f ?





Silent Hill f sera donc un peu différent des précédents volets de la franchise, mais il conservera quelques éléments très appréciés des fans. Comme le rapporte Polygon, Silent Hill f aura cinq fins différentes, dont une similaire aux fins UFO avec des extraterrestres. Une conclusion gaguesque présente dans quasiment tous les opus de la licence. Cependant, lors de leur première partie, les joueurs auront tous la même fin, il faudra passer par le mode New Game + pour découvrir ces conclusions alternatives. Le NG+ rajoutera davantage d'exploration, différents boss et de nouveaux éléments d'histoire, les fans vont avoir de quoi faire, comme d'habitude.

Un gameplay orienté vers l'action





Cependant, Silent Hill f proposera des combats très différents des autres opus, comme l'ont expliqué le producteur Motoi Okamoto et le réalisateur Al Yang à Game Spark (via Automaton). Les affrontements ont toujours été le point faible de la franchise Silent Hill, SH: Homecoming avait tenté un gameplay davantage orienté vers l'action, idem pour le récent Silent Hill 2 Remake. Silent Hill f devrait aller encore plus loin avec un gameplay plus complet pendant les phases d'action, avec une gestion de l'endurance et des esquives. Un changement voulu par Konami, comme l'explique Motoi Okamoto :

Intégrer davantage d'action divertissante et palpitante dans Silent Hill était une idée que j'avais en tête dès les premières phases de développement. Et comme NeoBards Entertainment est une société extrêmement douée pour les jeux d'action, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi de les choisir comme développeurs. La série Silent Hill n'est pas considérée comme des jeux d'action divertissants en soi, mais à mesure que nous ouvrons nos portes à de nouveaux joueurs, nous avons commencé à nous demander ce que cela donnerait si nous ajoutions davantage de ces éléments au jeu. Les jeux d'action stimulants gagnent en popularité auprès des jeunes joueurs de nos jours, et je me suis dit que l'intégration de ces éléments au jeu serait appréciée, même par les nouveaux venus dans la série. Nous ne voulions pas recréer Silent Hill 2 encore et encore, et nous étions conscients qu'il n'y avait aucune raison de continuer à en faire des clones. Pour éviter de reproduire les précédents titres majeurs, nous avons donc décidé de mettre davantage l'action en avant.

Silent Hill f, inspiré des Souls-like ?





Silent Hill f ne sera donc pas une redite de Silent Hill 2, notamment grâce à son système de combat plus exigeant et ses armes qui se dégradent. Si la popularité toujours grandissante des Souls-like n'est sans doute pas étrangère à ce changement dans le gameplay, Silent Hill f ne sera sans doute catégorisé comme tel, le titre devrait également proposer de l'exploration et des énigmes et rien n'a été précisé concernant la difficulté.

La date de sortie de Silent Hill f est fixée au 25 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander via notre guide d'achat : BON PLAN : Silent Hill f, où le précommander sans avoir peur de la facture ?