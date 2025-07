Silent Hill 1 : un remake déjà bien avancé ? Un insider lâche une année de sortie

La saga Silent Hill modernisée par Bloober Team





La franchise Silent Hill est de nouveau sur le devant de la scène. Konami a confié à Bloober Team le développement d'un remake de Silent Hill 2, sorti en octobre dernier et très apprécié des amateurs de survival-horror psychologique. Le studio polonais développe désormais un remake du premier Silent Hill, officialisé avec un simple logo le mois dernier. Mais, selon un insider, le projet serait en cours de conception depuis déjà un long moment.

Selon les informations d'AestheticGamer aka Dusk Golem, Bloober Team développerait Silent Hill Remake depuis déjà trois ans. L'insider rappelle que le studio polonais compte plus de 300 employés, ce qui lui permet d'assurer plusieurs projets à la fois. Peu après la sortie de Silent Hill 2 Remake, Bloober Team dévoilait Cronos: The New Dawn, qui sortira en fin d'année.

Dusk Golem va même jusqu'à partager un possible calendrier de sortie des prochains jeux Silent Hill, avec un mystérieux opus :

2025 : Silent Hill f (évidemment)

2026 : Silent Hill: Townfall

2027 : Silent Hill 1 Remake

2028 : Jeu Silent Hill interne

Selon l'insider, Silent Hill Remake sortirait donc en 2027, laissant le champ libre à Silent Hill: Townfall de Screen Burn Interactive en 2026. Dusk Golem précise évidemment que ce calendrier peut changer, le remake du premier Silent Hill aurait déjà été retardé et Konami laisse du temps aux développeurs pour concevoir leurs jeux.

Concernant le « jeu Silent Hill interne », l'insider l'évoquait déjà l'été dernier, sans plus de précisions. Konami a pour l'instant confié le développement des jeux à des studios tiers, mais il préparerait un nouvel opus dans son coin. Dusk Golem mentionnait à l'époque « d'autres choses non annoncées », nous avons appris l'existence de Silent Hill Remake depuis.

Comme toujours, tout cela à prendre avec des pincettes, l'insider étant réputé pour partager des informations parfois trop datées et donc erronées. Ce qui est certain, c'est que les fans ont rendez-vous à la rentrée pour découvrir Silent Hill f sur PC, PS5 et Xbox Series X|S