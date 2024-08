RUMEUR sur Silent Hill : Konami a encore des surprises !

Source: Konami et AestheticGamer

La franchise Silent Hill renaît enfin. Konami avait diffusé une première Transmission en octobre 2022 pour officialiser le développement de plusieurs titres, dont Silent Hill Townfall, Silent Hill f, la série communautaire Silent Hill: Ascension et surtout le remake de Silent Hill 2 par Bloober Team. Depuis, le studio japonais a lancé le jeu gratuit Silent Hill: The Short Message et a diffusé une seconde Transmission, dédiée à Silent Hill 2 Remake et à Return to Silent Hill, le prochain film de Christophe Gans.

Dans son dernier bilan financier, Konami a rappelé qu'en plus de Silent Hill 2 Remake, il va continuer à produire de nouveaux jeux pour sa licence de survival-horror et surtout diffuser d'autres Silent Hill Transmission à l'avenir. Pas de grosse surprise, le studio japonais veut miser sur cette franchise, mais d'après l'insider AestheticGamer, il y aurait « un jeu Silent Hill développé en interne » par Konami, ainsi que « d'autres choses non annoncées ». Jeux ? Films ou séries, en live-action ou d'animation ? Pachinko ? Mystère.

Il faudra sans doute patienter jusqu'à la prochaine Transmission pour découvrir tout cela. Pour le moment, Konami mise tout sur Silent Hill 2 Remake, attendu le 8 octobre 2024 sur PC et PlayStation 5 et disponible en précommande à partir de 51,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.