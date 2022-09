RUMEUR sur Konami : des remasters de Metal Gear Solid 1, 2 et 3 en route, et l'annonce d'un nouveau Silent Hill plus proche qu'imaginé

L'avenir de Konami est l'un des secrets les plus mystérieux et troubles de l'industrie du jeu vidéo. Malgré un catalogue de licences fortes dont Metal Gear Solid, Castlevania et Silent Hill, la société n'a en effet pas produit de blockbuster depuis des années et tourne au ralenti sur le terrain vidéoludique. Andy Robinson de VGC et d'autres sites affirmaient pourtant l'année dernière que l'éditeur avait des projets pour ces 3 franchises, et s'appuierait pour cela sur des studios externes. Ils évoquaient en octobre 2021 un remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater par Virtuos, un Silent Hill par Kojima Productions et une « réimagination » de la saga Castlevania. D'autres bruits de couloirs ont eux annoncé que Bloober Team plancherait sur un remake de Silent Hill 2, tandis qu'Annapurna Interactive utiliserait la licence pour une série d'aventures interactives.

(2/2) heard about it), I've had it from an 100% source and not. The plan is to release the three remasters seperately, but also together as a collection (where also get the MSX versions of Metal Gear 1+2 if buy together). Just chiming in there, that is something coming. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 31, 2022

Aucune annonce n'est venue confirmer l'un ou l'autre de ces projets depuis, mais alors que Konami prévoit de dévoiler un jeu mystère au Tokyo Game Show 2022, les espoirs renaissent. Pourtant, toujours d'après Andy Robinson, le titre en question ne serait pas lié à ces licences classiques. En revanche, le journaliste de VGC précise que ses sources lui ont rappelé que l'éditeur prépare « des projets de remastérisation des épisodes classiques de Metal Gear Solid ».

Dusk Golem, utilisateur de Twitter visiblement proche de développeurs des Silent Hill et Resident Evil, va lui plus loin en déclarant qu'il s'agirait de remasters de Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3: Snake Eater (qui ne serait donc pas concerné par un remake au final). Les jeux seraient vendus séparément, ou dans un pack donnant accès à Metal Gear et Metal Gear 2: Solid Snake (pour un contenu proche de ce que proposait Metal Gear Solid HD Collection).



Andy Robinson a aussi écrit que le développement du nouveau Castlevania serait le plus avancé, avant de déclarer sur Twitter :

J'ai maintenant entendu plusieurs personnes dire que la révélation de Silent Hill pourrait survenir plus tôt que ce que j'ai suggéré dans mon article d'aujourd'hui. Comme pour tous les rapports sur les périodes de sortie, je ne prendrais pas cela comme un évangile, mais les fans n'auront peut-être pas à attendre beaucoup plus longtemps.

I’ve now heard from several people that a Silent Hill reveal may be sooner the I suggested in my story today. As with all reporting on timings I wouldn’t take that as gospel, but fans possibly won’t have to wait much longer. — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) August 31, 2022

Il s'agirait à priori du remake de Silent Hill 2 par Bloober Team, qui sortirait en avant-première sur PlayStation et PC. Faut-il comprendre que sa révélation surviendra dès la fin de l'année, aux Game Awards 2022 voire dès un prochain PlayStation State of Play ? Seul l'avenir nous le dira...