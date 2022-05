RUMEUR sur Silent Hill : un remake du 2 exclusif aux PlayStation par Bloober Team et d'autres jeux en développement

Même si le premier volet aura posé les bases du lore de Silent Hill, les fans retiennent surtout le second épisode de la franchise, mettant en scène James Sunderland à la recherche de sa femme dans la mystérieuse ville. Et si Bloober Team (Layers of Fear, Blair Witch, The Medium) développait un remake de ce survival-horror culte ?

C'est ce qu'affirme Nate the Hate sur Twitter. L'internaute partage ses informations et explique que Bloober Team développerait un remake de Silent Hill 2, temporairement exclusif aux PlayStation, avec des énigmes retravaillées et des fins additionnelles. Une information à prendre avec des pincettes évidemment, mais le très bien renseigné journaliste Jeff Grubb indique qu'il a entendu les mêmes choses de son côté. Nate the Hate affirme au passage que de multiples projets Silent Hill seraient en développement, dont un nouveau jeu principal et des histoires secondaires.

Pour rappel, Dusk Golem a partagé il y a quelques jours des artworks d'un jeu Silent Hill en développement, supposément réalisés par Masahiro Itō. Des images rapidement supprimées suite à une violation des droit d'auteur, laissant penser que Konami n'a pas apprécié ce leak avéré. La franchise horrifique semble bel et bien être sur le retour, mais il faudra attendre une officialisation pour avoir toutes les pièces du puzzle. Vous pouvez retrouver des produits Silent Hill sur Amazon.

