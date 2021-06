Konami annonce un partenariat stratégique avec Bloober Team (The Medium), vers un retour de Silent Hill ?

Ancien grand nom du jeu vidéo, Konami ne brille vraiment plus depuis quelques années auprès du public en se reposant sur une poignée de licences, avec des sorties récurrentes de PES, quelques adaptations vidéoludiques de Yu-Gi-Oh! et des portages de ses gloires d'antan, entre autres. De ce côté, ce n'est sans doute pas près de s'arrêter, en témoigne le récent listing d'un certain Castlevania Advanced Collection. Pourtant, il y a du changement dans l'air et l'éditeur semble à nouveau vouloir proposer du neuf. Plus tôt cette année, il a ainsi lancé en Accès Anticipé GetsuFumaDen: Undying Moon et a dévoilé la semaine dernière CrimeSight. Deux projets de jeux Edens Zero sont également en production et ce n'est pas tout, en témoigne le partenariat qui vient d'être dévoilé ce matin.

Oui, Konami s'est associé avec le studio polonais Bloober Team pour une collaboration visant à « la production de contenus » se voulant être « de haute qualité », que nous devinons être un ou plusieurs jeux vidéo AA ou AAA. Le but affiché est de combiner les forces des deux entités pour répondre aux changements attendus dans l'industrie. S'il vous faut une piqure de rappel, Bloober Team est derrière le récent survival-horror The Medium ainsi que les Layers of Fear et Observer. Voici une déclaration des deux parties :

« C’est pour moi un jour historique et le point culminant de plusieurs années de travail. Le fait qu’une entreprise renommée telle que KONAMI ait décidé de coopérer stratégiquement avec Bloober Team signifie que nous faisons également partie des leaders du jeu vidéo, et que nous sommes devenus un partenaire égal pour les principaux acteurs du marché » déclare Piotr Babieno, PDG de Bloober Team. « Nous produisons des contenus de divertissement originaux et des façons d’en profiter grâce aux technologiques actuelles. D’importants changements sont attendus à l’avenir dans l’industrie du divertissement numérique. Nous sommes impatients de combiner les caractéristiques et les forces de Bloober Team aux nôtres afin de créer des contenus de haute qualité », commente Hideki Hayakawa, Representative Director, President de Konami Digital Entertainment.

Survival-horror et Konami, ça ne vous dit rien ? Oui, Silent Hill vient de suite à l'esprit et une rumeur datant du début d'année voulait justement que l'éditeur ait deux jeux en développement autour de cette licence, dont un développé par... Bloober Team ! Avouez que ces bruits de couloir rapportés à l'époque par VGC sonnent désormais bien différemment. L'éditeur n'a d'ailleurs pas oublié sa licence puisqu'une nouvelle gamme de produits dérivés Silent Hill a justement été lancée tout récemment. Coïncidence ?

Les fans échaudés par la communication et les spéculations autour d'Abandoned ont désormais un autre espoir de revoir la licence prochainement.

