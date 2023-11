Silent Hill 2 : Bloober Team en a marre, la faute aux joueurs et à Konami

L'année dernière, Konami avait organisé une présentation afin de dévoiler le futur de la franchise Silent Hill. De nombreux titres inédits ont été officialisés, ainsi qu'un remake de Silent Hill 2 développé par Bloober Team, studio polonais connu pour Layers of Fear, Observer, Blair Witch ou encore The Medium.

Depuis, eh bien Konami n'a jamais reparlé de ce remake, laissant Bloober Team subir les foudres des fans qui veulent des informations après plus d'un an d'attente. Certains joueurs imaginaient même que Silent Hil 2 était annulé, le développeur a répondu que non, bien évidemment, mais Bloober Team sature et publie un communiqué afin de mettre les choses au clair :

Chez Bloober Team, nous sommes fiers de faire partie des plans de Konami pour la franchise Silent Hill. Aux côtés de notre partenaire, nous travaillons avec diligence pour nous assurer que le remake de Silent Hill 2 atteint la meilleure qualité. Au nom de notre équipe de développement, nous voulons clarifier que la production avance doucement et en accord avec notre planning. Nous comprenons que de nombreux joueurs, partout dans le monde, attendent avec impatience des informations sur le jeu, et nous apprécions votre dévouement. Cependant, nous vous demandons gentiment de faire prendre de patience. Une fois que Konami, en tant qu'éditeur du jeu, aura partagé des informations, nous sommes confiants que l'attente en aura valu la peine. Merci pour votre compréhension et votre soutien !

Bloober Team

Voilà, inutile de harceler Bloober Team pour avoir des informations sur le remake de Silent Hill 2, c'est l'éditeur japonais Konami qui est en charge de la communication et qui évoquera le jeu à l'avenir. Cependant, après plus d'un an sans nouvelles, il y a quand même de quoi s'inquiéter...