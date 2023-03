Silent Hill 2 : Bloober Team revient finalement sur ses propos, le développement n'est pas près d'être terminé

Nous le savons depuis l'année dernière de manière officielle, Bloober Team développe un remake de Silent Hill 2 pour le compte de Konami. Le survival-horror est attendu à une date encore inconnue sur PC et PlayStation 5, mais d'après une récente interview relayée et traduite par VGC, le développement serait presque terminé et le studio compterait vendre 10 millions d'exemplaires du jeu.

Cependant, Bloober Team vient de prendre la parole sur les réseaux sociaux afin d'apporter quelques précisions sur le sujet. L'interview avait été réalisée en polonais, la langue d'origine du studio, puis traduite en anglais par VGC, et visiblement, il y a eu des incompréhensions. Bloober Team déclare ainsi :

En tant que Bloober Team, nous ne commentons pas les rumeurs. Cependant, cette fois, nous devons prendre la parole, car certaines déclarations récentes ont été sorties de leur contexte, en raison de traductions inexactes. Les messages de notre société ne contenaient pas de prévisions de ventes de titres spécifiques. Les chiffres liés à Silent Hill 2 font référence au succès potentiel du type de jeux sur lesquels nous nous concentrerons à l'avenir. Il n'est pas vrai non plus que nous ayons annoncé que Silent Hill 2 est prêt à sortir. Quelle que soit l'étape de développement, toutes nos activités sont axées sur l'obtention de la plus haute qualité pour le produit fini - la qualité que les fans de Silent Hill 2 méritent. Nous sommes conscients que les joueurs attendent plus d'informations sur Silent Hill 2. Dès que ces informations seront disponibles, nous sommes sûrs que Konami, l'éditeur du jeu, les partagera avec les fans. Merci pour votre soutien, nous allons continuer de faire de notre mieux pour créer des jeux de grande qualité qui donneront aux joueurs la meilleure expérience émotionnelle possible.

Le remake de Silent Hill 2 n'est donc pas vraiment terminé et n'est pas non plus près de sortir. Rien de bien étonnant en soi, Konami reste encore assez muet concernant la promotion du titre, mais les choses devraient s'accélérer lorsque le lancement approchera. D'ici là, vous pouvez retrouver Silent Hill 4: The Room à 7,49 € sur GOG.com.