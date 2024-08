Silent Hill 2 Remake : la durée de vie dévoilée par Bloober Team

En octobre prochain, les joueurs pourront enfin mettre les mains sur Silent Hill 2, remake du survival horror psychologique culte de Konami par Bloober Team. Le studio polonais a d'abord subi les foudres des fans à cause d'une bande-annonce axée sur l'action, avant de rassurer tout le monde avec une récente vidéo publiée cette semaine.

Sur X (ex-Twitter), le directeur créatif et lead designer Mateusz Lenart a commenté un aperçu réalisé par VGC, affirmant que Silent Hill 2 Remake se termine en 16 à 18 heures. Une durée de vie qui peut dépasser les 20 heures si les joueurs cherchent tous les secrets cachés dans la ville brumeuse, c'est bien plus que le jeu original. D'après How Long to Beat, Silent Hill 2 se termine en 8-9 heures, voire 15 heures en cherchant tout. Le DLC Born From A Wish, présent dans la Director's Cut, rajoutait quant à lui un peu plus d'une heure de jeu. Reste à voir si ce contenu additionnel avec Maria sera présent de base dans le remake.

Bien évidemment, cela ne prend pas en compte le mode New Game Plus et les multiples fins, qui occuperont les fans pendant encore de longues heures. Mateusz Lenart utilise quelques émojis, confirmant la présence des fins UFO, Dog, Leave, In Water, Rebirth et Maria comme dans l'original, mais le mystère concernant les nouvelles fins reste entier.

La date de sortie de Silent Hill 2 Remake est fixée au 8 octobre 2024 sur PC et PlayStation 5, vous pouvez le précommander contre 51,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Silent Hill 2 : près de 30 minutes de gameplay terrifiant pour le remake