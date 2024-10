Bloober Team (Silent Hill 2) : « nous avons fait des jeux de merde », le studio veut continuer d'évoluer

Comme la plupart des fans, nous avions grincé des dents en apprenant que Konami avait confié le développement du remake de Silent Hill 2 à Bloober Team, un studio polonais habitué des jeux d'horreur psychologiques, mais qui n'ont jamais réussi à effleurer le génie du titre de la Team Silent. Finalement, Bloober Team a rassuré tout le monde, le remake est excellent, à des années-lumière de ses précédentes réalisations.

Maintenant que la pression est redescendue, le studio polonais peut souffler, même s'il publie des patchs correctifs (oui, le souci concernant le labyrinthe est connu des développeurs et une nouvelle mise à jour devrait vite arriver). Wojciech Piejko, qui va coréaliser Cronos: The New Dawn, le prochain jeu de Bloober Team, s'est longuement entretenu avec GameSpot, dévoilant que le projet est né peu après la sortie de The Medium, en 2021, le développement a début avec une équipe qui n'était pas impliquée sur Silent Hill 2 Remake. Bloober Team a brillé avec ce titre et il compte bien réitérer l'exploit avec Cronos: The New Dawn :

Personne ne croyait que nous pourrions tenir nos promesses, et nous les avons tenues. C'était un grand honneur pour nous, Bloober, de pouvoir travailler avec Silent Hill et Konami. En tant que créateurs d'horreur, nous adorons Silent Hill, comme, je pense, la plupart des fans d'horreur.

Wojciech Piejko avoue que les développeurs ont quand même été très touchés par les remarques, souvent virulentes, des fans sur Internet pendant la production de Silent Hill 2. La bande-annonce axée sur les combats (une vidéo réalisée par Konami) n'a clairement pas arrangé les choses, mais depuis que les fans ont mis les mains sur le jeu, l'ambiance est bien meilleure :

Ça a été dur pendant ces deux années avant la sortie de Silent Hill 2. Ils l'ont fait. Nous l'avons fait. Bloober l'a fait. Et maintenant, l'ambiance est très bonne au sein du studio. Nous voulons montrer ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, comment nous pouvons faire évoluer nos idées. Ils ont recréé un jeu légendaire. Ils ont rendu possible l'impossible, et la route a été semée d'embûches à cause de toute la haine sur Internet. La pression était forte sur eux, et ils ont tenu leurs promesses, et pour l'entreprise, c'est un moment incroyable.

Les jeux d'horreur sont ce qui anime Bloober Team, le studio polonais va continuer sur cette lancée et compte bien surprendre les joueurs avec Cronos: The New Dawn, même si le coréalisateur et producteur Jacek Zieba avoue que certains anciens jeux de Bloober Team n'étaient pas tous des chefs-d'œuvre :

Nous voulons être une société d'horreur. Nous voulons trouver notre niche, et nous pensons l'avoir trouvée, alors maintenant, nous allons simplement évoluer avec elle. (...) La façon dont cela se produit est plus complexe, mais cela se produit aussi de manière organique d'une certaine manière, comme avec Layers of Fear (2016), les gens du studio se disaient : « Ok, nous avons fait des jeux de merde avant, mais nous (pouvons) évoluer ».

La franchise Layers of Fear, Observer, Blair Witch et The Medium ont des défauts, mais aussi leurs qualités. Avant de se faire un nom avec ces survival-horror psychologiques, Bloober Team a accouché de jeux de commande peu reluisants, que ce soit Double Bloob, Deathmatch Village, les deux A-Men, Basement Crawl ou encore Brawl (lui n'était pas si mauvais). Au moins, dans l'horreur, Bloober Team ne s'en sort pas si mal et les fans ont hâte de découvrir la suite avec Cronos: The New Dawn... et pourquoi pas d'autres jeux Silent Hill ?

