Cronos: The New Dawn, du gameplay sombre et horrifique pour le prochain jeu de Bloober Team (Silent Hill 2)

Bloober Team a maintenant au moins un très bon jeu à son actif, Silent Hill 2 Remake. Le studio polonais a déjà signé un nouvel accord de collaboration avec Konami, mais il ne compte pas s'enterrer dans la conception de remakes. Il avait dévoilé en octobre dernier Cronos: The New Dawn, il s'agira évidemment d'un jeu d'horreur, mais teinté ici de science-fiction avec des voyages temporels.

Le mois dernier, les directeurs du jeu Jacek Zięba et Wojciech Piejko avaient pris la parole en vidéo pour évoquer les inspirations du titre et ses mécaniques de voyage dans le temps, mais aujourd'hui, c'est IGN qui partage la première vraie bande-annonce de gameplay de Cronos: The New Dawn. Le titre sera un jeu de tir à la troisième personne très sombre, fermez les volets avant de lancer la vidéo (si vous avez la chance d'avoir du soleil). Le jeu nous plongera dans un futur post-apocalyptique aux côtés d'un Voyageur, envoyé par le Collectif sur les traces de personnes qui n'ont pas survécu à la fin du monde tel que nous ne connaissons. Ou « connaissions », la fin du monde ayant eu lieu ici dans les années 1980.

Cronos: The New Dawn sortira en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.