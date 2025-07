Cronos: The New Dawn, 10 minutes de gameplay pour le jeu d'horreur à la Dead Space

10 minutes de gameplay pour Cronos: The New Dawn





Bloober Team est désormais un studio incontournable pour les amateurs de jeux d'horreur, il a sorti Silent Hill 2 Remake en octobre dernier et développe maintenant un remake du premier volet de la saga de Konami. Mais, de son côté, il prépare également Cronos: The New Dawn, un jeu de tir et d'horreur teinté de science-fiction, qui s'offre cette semaine une nouvelle longue vidéo de gameplay :

Pendant 10 minutes, nous découvrons le Secteur A-0, un lieu qui défie les lois de la physique, mais habités par des Orphelins, des créatures cauchemardesques. Une séquence qui devrait rare les fans de Dead Space, l'ambiance est sensiblement la même. Voici une présentation de Cronos: The New Dawn :

Dans un univers sinistre où le brutalisme de l'Europe de l'Est rencontre la technologie rétro-futuriste, Cronos: The New Dawn vous propose une histoire saisissante à mi-chemin entre le passé et l'avenir. Dans le passé, vous découvrirez un monde en proie au Changement, un événement cataclysmique qui a bouleversé l'humanité à jamais. Quant à l’avenir, il vous plongera dans une lutte pour votre survie contre de dangereuses abominations qui mettront à l'épreuve vos réflexes et votre esprit tactique dans un environnement ravagé et désertique. Vous êtes un voyageur au service de l'énigmatique Collectif, chargé de parcourir les terres désolées de l’avenir à la recherche de failles temporelles pouvant vous ramener dans la Pologne des années 1980.

Quand sortira Cronos: The New Dawn ?





Malheureusement, toujours pas de date de sortie précise, Cronos: The New Dawn est attendu en fin d'année 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. D'ici là, vous pouvez retrouver Silent Hill 2 Remake à partir de 32,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc, GOG.com et Gamesplanet.