Cronos: The New Dawn s'offre une date de sortie et une version Switch 2

Cronos: The New Dawn annoncé sur Switch 2





Bloober Team a pointé le bout de son nez lors du Nintendo Direct: Partner Showcase d'aujourd'hui pour annoncer le portage de l'un de ses jeux d'horreur. Non, le développeur polonais n'est pas allé piocher au fond de son catalogue, c'est son prochain survival-horror qui sortira sur Switch 2, en même temps que sur les autres plateformes.

Quand sortira Cronos: The New Dawn ?





Bloober Team annonce que la date de sortie de Cronos: The New Dawn est fixée au 5 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Pour rappel, voici une présentation du jeu de tir et d'horreur à la troisième personne :

Cronos: The New Dawn est un jeu brutal de survie et d'horreur à la troisième personne dans lequel vous vous battez pour votre avenir en essayant de sauver votre passé. Brûlez les monstres avant qu’ils ne fusionnent. Extrayez les âmes des vivants. Adaptez-vous ou périssez. Dans un univers sinistre où le brutalisme de l'Europe de l'Est rencontre la technologie rétro-futuriste, Cronos: The New Dawn vous propose une histoire saisissante à mi-chemin entre le passé et l'avenir. Dans le passé, vous découvrirez un monde en proie au Changement, un événement cataclysmique qui a bouleversé l'humanité à jamais. Quant à l’avenir, il vous plongera dans une lutte pour votre survie contre de dangereuses abominations qui mettront à l'épreuve vos réflexes et votre esprit tactique dans un environnement ravagé et désertique. Vous êtes un voyageur au service de l'énigmatique Collectif, chargé de parcourir les terres désolées de l’avenir à la recherche de failles temporelles pouvant vous ramener dans la Pologne des années 1980.

35 minutes de gameplay de Cronos: The New Dawn





Enfin, Bloober Team a dévoilé 35 minutes de gameplay de Cronos: The New Dawn tout récemment, c'est à admirer ci-dessus.

