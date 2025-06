Cronos: The New Dawn se trouve un gros éditeur pour son édition physique, mais une console est encore boudée

Encore un jeu d'horreur, mais de science-fiction





Désormais auréolé du succès de Silent Hill 2 Remake, Bloober Team se focalise sur le développement d'une nouvelle licence, Cronos: The New Dawn. C'est évidemment toujours de l'horreur, mais le studio polonais lorgne cette fois du côté de la science-fiction, un genre qu'il avait déjà abordé avec Observer. Cronos: The New Dawn est développé en totale indépendance, mais Bloober Team vient de se trouver un partenaire pour éditer et distribuer le jeu en version physique.

Qui va éditer et distribuer Cronos: The New Dawn en version physique ?





Bloober Team s'est associé à Bandai Namco Entertainment Europe pour l'édition et la distribution de Cronos: The New Dawn sur PC et PlayStation 5. Eh oui, les joueurs sur Xbox Series X vont être privés de boîtes, ils en ont malheureusement l'habitude. Bandai Namco est pour rappel éditeur de jeux cultes comme Pac-Man, Tekken, Dark Souls, Elden Ring, Gundam et Ace Combat, il connaît bien son sujet et espérons que Cronos: The New Dawn soit aussi marquant que les jeux précédemment cités.

Ce partenariat fait évidemment le bonheur de Piotr Babieno, PDG de Bloober Team, qui déclare :

Bandai Namco Entertainment Europe est l'un des noms les plus respectés et les plus établis de l'industrie mondiale du jeu, avec une expérience reconnue, un réseau de distribution solide et une expertise inégalée dans la gestion des sorties physiques sur des territoires clés en Europe, au Moyen-Orient et en Australie. Le partenariat avec une entreprise aussi prestigieuse nous permet d'atteindre les joueurs qui apprécient les éditions physiques, un pilier important de notre stratégie visant à positionner Cronos: The New Dawn comme notre propriété intellectuelle originale phare. Cette collaboration représente une étape majeure dans l'expansion de l'empreinte mondiale de Bloober Team et le renforcement de la présence de notre marque sur les marchés premium.

Cronos: The New Dawn, c'est quoi et ça sort quand ?





Cronos: The New Dawn sera pour rappel un survival-horror à la troisième personne nous emmenant dans un monde futuriste et post-apocalyptique, mais également dans la Pologne des années 80. Un titre qui promet déjà des sensations fortes et des créatures cauchemardesques façon body horror, mais également un style narratif dans la pure tradition des jeux du studio (Layers of Fear, Blair Witch, The Medium). La date de sortie de Cronos: The New Dawn reste encore inconnue, le lancement est prévu en fin d'année 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Deux gros projets pour Bloober Team





Bloober Team est bien occupé, car en plus de Cronos: The New Dawn, le studio polonais développe également un remake du premier Silent Hill pour le compte de Konami. Un projet annoncé il y a quelques jours seulement, il faudra patienter avant d'en savoir davantage. Vous pouvez acheter Silent Hill 2 Remake à partir de 32,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc, GOG.com et Gamesplanet.