TEST Caméra pour Nintendo Switch 2 : un accessoire indispensable ?

Notre avis sur la caméra officielle pour Nintendo Switch 2





Si Nintendo a bien mis en avant une nouveauté de sa Switch 2, c’est le GameChat, qui permet de créer des groupes d’amis pour partager son gameplay, mais également sa tête, à condition d’avoir une caméra. Le constructeur japonais propose donc logiquement une caméra officielle pour Switch 2, un accessoire que nous avons testé et voici notre verdict.

La résolution est loin d’être parfaite, le rendu est un peu brouillon.



Esthétiquement, Nintendo ne fait pas dans la folie, nous avons là un accessoire noir mat, comme la console, les Joy-Con 2 et la manette Pro, avec une forme arrondie à l’arrière. Cette tête peut pivoter de haut en bas à 30°. La caméra est posée sur un pied avec une base suffisamment large et lourde pour éviter de la renverser en tapant dessus, il y a même un revêtement antidérapage en dessous. C’est du plastique, mais de bonne qualité, il n’y a pas grand-chose à redire sur la finition de la caméra. Elle peut trôner sans souci sur un meuble TV, bien qu’elle rappelle les capteurs des casques VR.

Un branchement bien pratique





À l’arrière de la caméra, nous retrouvons le port USB-C pour brancher le câble, tandis qu’une petite pince sur la tige permet de maintenir ce dernier à la verticale, avant de rejoindre la console. Car oui, nous avons là un câble USB-C vers USB-C, la caméra se branche donc sur le port de la tranche supérieure de la console, qu’elle soit dans son dock en mode TV, en mode Portable ou en mode Sur Table. De base, la caméra est obstruée par un cache blanc, il suffit de tourner une bague crantée pour libérer l’objectif. Si la caméra est branchée, une petite LED verte s’allume pour indiquer qu’elle enregistre l’image, un bon point pour notre vie privée, il n’y a pas besoin de la débrancher après chaque utilisation.

Une image pas très nette





Une fois la caméra branchée et la Switch 2 allumée, un petit tour dans les options permet de vérifier le bon fonctionnement de l’installation, en affichant la console à l’écran. Et là, force est de constater que c’est… moyen. L’image de la caméra a beau être en 1080p, la résolution est loin d’être parfaite, le rendu est un peu brouillon. C’est correct, sans plus, mais nous avons eu entre les mains des webcams avec une image bien plus belle, pour un prix similaire ou inférieur. Autre souci, l’image est terne et grisâtre, elle manque de chaleur, il aurait été appréciable de pouvoir ajuster la balance des blancs, le contraste et la saturation.

Un bon grand angle





La caméra de Nintendo pour Switch 2 a cependant deux gros avantages. Le premier est son capteur plutôt performant en basse lumière, qui permet de voir le visage du joueur de manière très correcte sans avoir à utiliser un éclairage dédié. Une simple lampe au plafond ou une arrivée de lumière par la fenêtre suffit. Le second est son champ de vision de 110°, c’est énorme. En plaçant la caméra sur notre meuble TV, environ à deux mètres de nous, elle arrive à capturer l’intégralité du canapé trois places et plus encore de chaque côté. De quoi partager tout votre salon avec vos amis et jouer avec toute la famille sans faire de jaloux. Avec une focale si courte, l’effet fisheye est présent, les bords sont un peu arrondis, mais ce n’est pas trop gênant.

Notation Verdict 14 20