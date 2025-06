Cronos: The New Dawn, l'horreur viscérale des Orphelins et les décors post-apocalyptiques de la Pologne mis en avant par Bloober Team

En octobre dernier, alors que Silent Hill 2 venait tout juste de voir le jour, Bloober Team dévoilait son prochain jeu, qui sera évidemment un survival-horror, mais d'un genre tout de même assez différent avec de l'action comparée à du Dark Souls. Cronos: The New Dawn nous plongera dans un monde post-apocalyptique dans lequel la fin du monde est survenue dans les années 80 en Pologne et où nous incarnerons le Voyageur ND 3500 remontant dans le temps afin de sauver des individus n'ayant pas réussi à réchapper à la catastrophe. Le hic, c'est qu'il va devoir faire face à des créatures faisant bien froid dans le dos, dans des décors ne respirant clairement pas la joie de vivre. Alors que le studio vient tout juste d'officialiser le développement d'un nouveau Silent Hill pour Konami, nous avons de nouveau droit à une bande-annonce de gameplay bien viscérale.

Alors que nous venons tout juste de le voir au cours du Xbox Games Showcase 2025, c'est donc un nouvel aperçu de Cronos: The New Dawn qui nous est proposé, signe que le studio s'active en prévision du lancement toujours prévu pour cet automne sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store et Microsoft Store). La vidéo met notamment en avant les ennemis monstrueux qu'il va falloir éliminer avant qu'ils ne le fassent, les Orphelins (Orphans en anglais), des cadavres ambulants difformes et tentaculaires, particulièrement agressifs et ayant la capacité de fusionner en étant absorbés par leurs semblables s'ils ne sont pas brulés une fois vaincus (ou éclatés dans une explosion d'hémoglobine visiblement), donnant alors naissance à des êtres encore plus forts, rapides et cauchemardesques. Cette séquence est également l'occasion de voir certains décors que nous traverserons au sein de ce monde inspiré par le quartier de Cracovie nommé Nowa Huta, avec son architecture brutaliste.

Espérons que lors de la prochaine apparition de Cronos: The New Dawn, sa date de sortie soit dévoilée.

Actuellement, Silent Hill 2 est vendu 55,99 € chez Gamesplanet sur PC et 44,89 € chez Cdiscount et Amazon sur PS5.