Cyberpunk 2077 dévoile son patch 2.3 avec un tas de nouveautés et améliorations, ça arrive très vite

Encore des patchs, même après la fin





CD Projekt n'en a décidément pas terminé avec Cyberpunk 2077. Le studio polonais avait publié en décembre 2023 la mise à jour 2.1 de son FPS/RPG, annoncée comme le dernier patch. Finalement, un an plus tard, c'est la mise à jour 2.2 qui est arrivée, développée par Virtuos. Et voici maintenant la version 2.3 !

Un patch 2.3 un peu en retard





CD Projekt avait teasé ce nouveau patch au lancement du portage sur Switch 2, mais la mise à jour avait pris du retard. Le studio polonais a enfin pris la parole hier pour détailler ce patch 2.3, qui rajoutera quelques petites nouveautés, corrigera certains bugs et introduira des technologies sur PC et consoles de dernière génération.

Quelles sont les nouveautés du patch 2.3 de Cyberpunk 2077 ?





Voici tout ce qui sera rajouté avec la mise à jour 2.3 de Cyberpunk 2077 :

Véhicules Ajout de 4 nouveaux véhicules et de plusieurs missions secondaires liées à leur obtention : Yaiba ARV-Q340 Semimaru Récompense d'une nouvelle mission secondaire (pour débloquer, terminez The Hunt et The Beast In Me).

Une autre mission secondaire permet de débloquer la fonctionnalité CrystalCoat™ pour ce véhicule. Rayfield Caliburn "Mordred" Récompense d'une nouvelle mission secondaire (pour débloquer, terminez The Beast in Me : Badlands, The Beast in Me : Santo Domingo, Transmission et Search and Destroy). Yaiba ASM-R250 Muramasa Récompense d'une nouvelle mission secondaire (pour débloquer, achetez un véhicule Yaiba, achetez au moins 3 véhicules sur AUTOFIXER et terminez Crime signalé : À jouer avec le feu...).

Si vous échouez à terminer la mission secondaire, le véhicule sera disponible ultérieurement sur AUTOFIXER. Chevillon Legatus 450 Aquila Disponible à l'achat sur AUTOFIXER. Découvrez AutoDrive, une fonctionnalité révolutionnaire de conduite autonome qui vous mènera toujours à destination (c'est-à-dire votre objectif de mission ou un marqueur placé sur la carte) ! Si aucune destination n'est définie, vous sillonnerez paisiblement les rues de Night City. Montez dans l'un de vos véhicules, assurez-vous de vous trouver sur une route et maintenez la touche H (PC)/le stick gauche (consoles) pour l'activer. Cette fonctionnalité est désactivée lorsque vous entrez en combat ou que votre véhicule est fortement endommagée Implémentation d'une caméra cinématique pour AutoDrive. Maintenez la touche A (PC)/la touche droite de la croix directionnelle (consoles) pour l'activer. Détendez-vous et profitez du trajet pour admirer de magnifiques plans cinématographiques de Night City. Les taxis autonomes Delamain sont désormais disponibles à la demande ! Ouvrez le menu Appeler le véhicule et sélectionnez "Taxi Delamain" dans la liste pour réserver une course. Cette fonctionnalité se débloque après avoir terminé la mission Don't Lose Your Mind (qu'importe l'issue) et reçu un message de Delamain. La technologie CrystalCoat de Rayfield est désormais disponible pour les véhicules des marques partenaires, y compris les motos. De plus, le célèbre hackeur Cosmetic_Troll a exploité une vulnérabilité du logiciel afin de créer une version du CrystalCoat de Rayfield compatible avec les véhicules de gamme inférieure. Veuillez toutefois noter que certains modèles ne sont pas compatibles avec cette technologie, tels que les véhicules nomades lourdement modifiés et les véhicules liés à des missions. Correction d'un bug à cause duquel les palettes de couleurs uniques ne fonctionnaient pas correctement sur les Mizutani Shion MZ1 et MZ2. Correction d'un bug à cause duquel la palette de couleurs unique ne s'appliquait pas correctement sur la Villefort Deleon "Vindicator". Mode photo Ajout de 27 nouveaux PNJ pouvant être utilisés dans le mode photo, comme Rita Wheeler, les jumeaux Cassel, les fixers, Dum Dum, l'iguane, Brendan et bien plus.

Vous pouvez désormais utiliser des tenues alternatives pour les PNJ ajoutés dans le mode photo.

Vous pouvez désormais utiliser les tenues de la garde-robe de V dans le mode photo.

Ajout d'une fenêtre de confirmation lorsque vous quittez le mode photo afin d'éviter une fermeture accidentelle après avoir tout préparé pour un cliché parfait.

Ajout de nouvelles options de personnalisation de la fonctionnalité Regarder la caméra, y compris une option pour que seuls les yeux du personnage, et non son corps tout entier, se tournent vers la caméra. Ajout d'améliorations de l'éclairage : Les sources lumineuses apparaissent désormais autour de la caméra et non du personnage du joueur.

Ajout d'un contour du mesh du projecteur et d'un indicateur lorsqu'il se trouve hors de l'écran, pour une meilleure visibilité.

Amélioration de la vitesse de déplacement des éclairages à la manette. Ajout de plusieurs nouveaux cadres et stickers, avec des citations emblématiques et de splendides overlays qui transformeront vos captures d'écran en cartes postales de Night City. Idéal pour partager vos souvenirs de la Cité des rêves. Amélioration de la profondeur de champ, dont l'option est déplacée dans l'onglet Caméra. Ajout d'un nouvel onglet Balance des couleurs, qui vous permet de créer vos propres filtres personnalisés. Ajout d'un nouvel onglet Heure et météo : Météo : pluie, pluie acide, brouillard, tempête de sable, pollution et soleil.

Heure de la journée : change l'heure de la journée dans le mode photo.

Image suivante : avance d'images illimitées pour prendre le cliché parfait.

Vitesse du jeu : permet l'écoulement du temps en jeu quand vous utilisez le mode photo. Modifications pratiques et accessibilité Le jeu détecte désormais si vous utilisez des paramètres de boutons de souris inversés et ajuste automatiquement les indications de touches en jeu.

Ajout d'une option pour activer/désactiver la visée avec la mire dans Paramètres → Commandes. Missions et monde ouvert Cyberpsycho repéré : Rituel sanglant - L'objectif "Pirater l'éclat de la ritualiste" disparaît désormais correctement du journal une fois terminé.

Conduite orgasmique - Apparaît désormais correctement dans le journal après avoir reçu le message de Jake Estevez.

Shot by Both Sides - Correction d'un bug à cause duquel sélectionner une option de dialogue spécifique lors de la conversation avec Bree entraînait l'apparition d'un objet sans nom et sans icône dans l'inventaire du joueur.

Shot by Both Sides - Correction d'un bug à cause duquel le bouton pour descendre au niveau inférieur n'apparaissait pas sur le panneau d'ascenseur. Gameplay Correction d'un bug où, en jouant à Trauma Drama avec une manette, le personnage contrôlé tirait en l'air par défaut au lieu de tirer droit devant.

Les joueurs peuvent désormais obtenir davantage d'éclats de cyber-capacité si certains, inclus dans la limite d'obtention prévue, ont été manqués.

Correction d'un bug à cause duquel les armes automatiques tiraient plus lentement que prévu.

Correction d'un bug à cause duquel le Gilet tactique officiel du BARGHEST n'apparaissait pas comme il aurait dû dans le butin du largage scripté.

L'avantage Ingénieur(e) au niveau 60 n'active plus l'explosion IEM hors combat ou en montant dans un véhicule.

Ajout d'une option permettant de rejouer le didacticiel du gameplay à tout moment via Paramètres → Commandes. Divers Ajout d'une option pour dire à Johnny de s'en aller après l'avoir regardé pendant une courte durée lorsqu'il apparaît sur le siège passager. Il n'apparaît alors plus comme passager pendant quelques jours.

Correction d'un bug à cause duquel le son du Radioport de V pouvait être interrompu aléatoirement par les Radioports des PNJ à proximité.

Correction d'un bug à cause duquel la chanson History de Gazelle Twin et Trash Generation était jouée trop forte à la radio par rapport aux autres chansons.

Amélioration de l'écran des paramètres HDR : l'aperçu du calibrage HDR a été corrigé afin de refléter correctement les paramètres choisis, et la description du paramètre de "Mappage tonal médian" a été clarifiée.

Mise à jour du Contrat de licence d'utilisateur final. Il vous sera demandé de l'accepter à nouveau lorsque vous lancerez le jeu mis à jour.

Correction de divers bugs de clipping et de textures manquantes ou flottantes.

Correction de divers bugs de localisation dans plusieurs langues. Modifications spécifiques PC



Ajout de la prise en charge d'AMD FidelityFX Super Resolution 4 pour les cartes graphiques AMD compatibles. IMPORTANT : l'option FSR 4 ne sera pas disponible dans les paramètres du jeu tant que le pilote de compatibilité AMD ne sera pas installé. Veuillez noter que le pilote en question sera disponible ultérieurement. Ajout de la prise en charge de la génération d'images AMD FidelityFX Super Resolution 3.1 avec le matériel compatible. Elle peut désormais être utilisée en association avec n'importe quel outil de mise à l'échelle. Ajout de la prise en charge d'Intel XeSS 2.0, avec la génération d'images XeSS disponible sur le matériel compatible. Ajout de la prise en charge des cartes graphiques Intel certifiées compatibles HDR10+ GAMING. Pour activer cette fonctionnalité, votre écran doit être compatible avec cette technologie (trouver mon écran) et le "Mode jeu" doit être activé. Pour activer ou désactiver HDR10+ GAMING, rendez-vous dans l'onglet Vidéo des paramètres. Correction d'un bug à cause duquel le préréglage Super résolution DLSS repassait sans prévenir du modèle CNN au modèle Transformer après un redémarrage du jeu, mais continuait d'afficher le modèle CNN comme actif dans l'IU. Ajout de nouvelles informations détaillées à l'infobulle Préréglage Super résolution DLSS dans les paramètres afin d'aider les joueurs à choisir la meilleure option pour leur configuration. Ajout de la possibilité de déplacer le curseur de la souris sur un autre écran en mode Fenêtré sans bordure. Taille de sauvegarde maximum augmentée de 12 Mo à 15 Mo. Il sera désormais possible de réassigner la touche utilisée pour sauter d'un véhicule avec l'avantage Cascadeuse/Cascadeur. Modifications spécifiques aux consoles



Ajout de la prise en charge du VRR (fréquence de rafraîchissement variable) sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Correction d'un bug où le feuillage n'était pas affecté correctement par les conditions météorologiques sur PlayStation 5.

Quand sortira le patch 2.3 de Cyberpunk 2077 ?





La mise à jour 2.3 sera disponible aujourd'hui, le 17 juillet 2025, dans Cyberpunk 2077 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. La Nintendo Switch 2 accueillera ce nouveau patch « à une date ultérieure ».

Où acheter Cyberpunk 2077 ?





Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

