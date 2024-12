Cyberpunk 2077 continue d'évoluer avec une grosse mise à jour 2.2, la personnalisation passe encore au niveau supérieur !

Il y a un peu plus d'un an, CD Projekt déployait la mise à jour 2.1 de Cyberpunk 2077, qui devait être la dernière à apporter des changements majeurs à l'expérience. Elle a tout de même été suivie en début d'année par deux patchs, dont le 2.12 servant surtout à corriger des soucis. En mai, une infographie statuait qu'au 30 avril 2024, plus personne ne travaillait sur le jeu... sauf que ce n'était finalement pas tout à fait vrai. La version 2.13 exclusive aux PC était ainsi parue en septembre avec notamment la prise en charge d'AMD FidelityFX Super Resolution 3 avec Frame Generation. Mais plus que ça, le studio a annoncé lundi un nouvel épisode de ses fameux REDstreams avec rien de moins que la promesse de nouvelles fonctionnalités avec une mise à jour 2.2 ! C'est donc ce mardi, pour le 4e anniversaire de Cyberpunk 2077 que tous les détails ont été dévoilés, et ils font sacrément plaisir.

Notez tout de même que les effectifs du studio n'ont pas été engagés sur cette version 2.2 à destination des PS5, Xbox Series X|S et PC, puisque c'est Virtuos qui en est responsable, ayant signé un partenariat avec CD Projekt. Et petit instant cocorico puisque les studios français ont travaillé dessus, menés par la productrice Pauline Debroux qui était présente lors du live.

Night City est un endroit unique en son genre, qui nous surprend constamment par sa profondeur et son charme. Même quatre ans plus tard, voir les joueurs découvrir ses mystères et plonger dans son monde est tout simplement inspirant. En collaboration avec Virtuos, nous avons travaillé dur pour donner vie à cette mise à jour, en guise de remerciement sincère pour le soutien et la passion indéfectibles de notre communauté. Leurs efforts incroyables nous ont aidés à offrir aux joueurs encore plus de moyens de s'exprimer et de se connecter au jeu.

Pawel Sasko, directeur associé, CD Projekt RED

Nous sommes ravis de faire partie de Cyberpunk 2077 et d’offrir aux joueurs encore plus de moyens de s’exprimer dans le jeu. Nous avons toujours été impressionnés par l’ampleur et la portée de Night City, et maintenant que nous y avons ajouté notre propre touche, nous sommes encore plus impatients d’y revenir une fois de plus.

Pauline Debroux, productrice principale, Virtuos