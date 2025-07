Silent Hill : un membre clé de Bloober Team quitte le studio

Un développeur très occupé





Bloober Team était connu pendant des années pour ses jeux d'horreur psychologiques sympathiques, mais sans plus. Konami a quand même fait le pari de lui confier le développement du remake de Silent Hill 2, un survival-horror culte. Un défi réussi pour le studio polonais, qui se sent pousser des ailes. En plus de Cronos: The New Dawn, le développe travaille également sur un remake du premier Silent Hill.

Bloober Team perd son compositeur et sound designer historique





Malheureusement, nous apprenons cette semaine le départ d'un membre clé du studio polonais. Sur X/Twitter, le compositeur et sound designer Arkadiusz Reikowski annonce que sa « belle période chez Bloober Team s'est terminée ». Le musicien rajoute : « c'est extrêmement triste pour moi et je serai éternellement reconnaissante pour ce que nous avons accompli ensemble. Surtout envers mon équipe audio adorée. Vous êtes géniaux ! ». Difficile de savoir si le départ est volontaire ou non, mais Arkadiusz Reikowski a travaillé sur Cronos: The New Dawn, un jeu attendu cette année et sans doute déjà bien avancé, il se pourrait qu'il ait décidé de prendre le large à la fin de ce projet, précisant qu'« il est temps de se lancer dans une nouvelle aventure ».

Sur quoi avait travaillé Arkadiusz Reikowski ?





Arkadiusz Reikowski était là depuis les débuts de Bloober Team dans l'horreur, il a composé les musiques et les sons de Brawl, Layers of Fear et Observer, puis il s'est focalisé sur la bande-son pour Layers of Fear 2 et Blair Witch. Sur The Medium, il avait collaboré avec Akira Yamaoka et Mary Elizabeth McGlynn (Silent Hill). Concernant le remake de Silent Hill 2, le compositeur japonais avait revisité ses pistes de l'époque, mais Arkadiusz Reikowski avait composé quelques bandes-son et surtout réalisé le sound design, particulièrement réussi. Le compositeur a également travaillé sur des titres comme Ghostrunner II, Vampire: The Masquerade - Coteries of New York, Kholat et The Vanishing of Ethan Carter pour d'autres studios.

Qui va composer la musique du remake de Silent Hill ?





Autant dire que Arkadiusz Reikowski a une sacrée carrière, mais il semble évident qu'il ne participera pas à la composition ni au sound design du remake de Silent Hill, fraîchement annoncé par Konami. Une déception pour les fans, il faudra patienter avant que Bloober Team ne dévoile son remplaçant au studio. Il y a quand même de forte chance qu'Akira Yamaoka s'occupe une nouvelle fois de la bande originale principale, laissant les musiques additionnelles et le sound design à Bloober Team.

