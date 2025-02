Silent Hill : Bloober Team et Konami font une grosse annonce qui va ravir les fans

Après de longs mois de rumeurs, Konami avait annoncé un partenariat avec Bloober Team en 2021, puis avait officialisé Silent Hill 2 Remake en octobre 2022, avant de sortir le survival-horror deux ans plus tard. Le titre a été un succès critique, mais également commercial, il compte plus de deux millions d'exemplaires vendus sur PC et PS5, les studios vont donc continuer leur collaboration.

Bloober Team et Konami officialisent aujourd'hui la suite de leur partenariat, le développeur polonais va développer un nouveau jeu vidéo issu d'une franchise de l'éditeur japonais. Les studios rappellent que Silent Hill 2 Remake a obtenu un score de 86/100 sur Metacritic et plusieurs prix du Jeu de l'Année, notamment chez IGN Japan, il aurait été dommage de s'arrêter en si bon chemin. Piotr Babieno, CEO de Bloober Team, déclare :

Notre collaboration avec Konami a été incroyablement fructueuse et le succès de Silent Hill 2 parle de lui-même. En partageant nos connaissances et notre expérience, nous avons pu créer ensemble une production de haute qualité. Bien sûr, nous ne pouvons pas révéler trop de détails pour le moment, mais nous sommes convaincus que les fans seront tout aussi enthousiastes que nous à propos de notre collaboration. Nous avons hâte de partager quelque chose de vraiment spécial avec les joueurs quand le moment sera venu.

L'identité de ce jeu reste évidemment mystérieuse, mais tous les joueurs espèrent un remake d'un autre Silent Hill. Bloober Team va-t-il enfin s'attaquer au tout premier opus, celui a le plus vieilli ? Difficile d'imaginer un remake de SH3 sans lui, tant les deux titres sont liés, certains fans espèrent quant à eux revoir Silent Hill 4: The Room. Concernant les autres volets de la licence, ils sont bien moins populaires.

Si les studios semblent désormais très proches, Bloober Team n'avait pas hésité à critiquer Konami à plusieurs reprises pendant la conception du jeu. L'équipe polonaise était sous la pression des fans après l'annonce de SH2R et le studio japonais est longtemps resté muet. Pire encore, Konami avait diffusé une bande-annonce axée sur l'action, faisant bondir les fans de la première heure, même Bloober Team a pointé du doigt cette vidéo, qui n'est heureusement pas représentative du jeu final.

Pour rappel, Bloober Team développe déjà Cronos: The New Dawn, un jeu d'horreur et de science-fiction, mais le studio teasait dès la fin d'année dernière un autre projet, en préproduction, il s'agit sans doute de ce titre en collaboration avec Konami. En attendant de découvrir l'identité de ce titre, vous pouvez retrouver Silent Hill 2 à partir de 49 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

