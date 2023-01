Silent Hill 2 : Bloober Team rassure les joueurs, pas question d'être hors sujet, Konami l'a choisi volontairement

Après des mois de rumeurs, Konami a officialisé le remake de Silent Hill 2 en octobre dernier, avec au passage d'autres futurs titres de sa franchise de survival-horror. Cette version modernisée du jeu d'horreur psychologique culte est développée par Bloober Team, un studio polonais connu pour les Layers of Fear, Observer, Blair Witch ou plus récemment The Medium.

Des survival-horror sympathiques, mais loin d'être immanquables, le studio est souvent pointé du doigt pour son absence de gameplay réellement engageant et ses jump scares un peu faciles. Autant dire qu'avec le remake de Silent Hill 2 entre les mains, les fans du titre de Konami croisent les doigts pour que Bloober Team ne loupe pas le coche et arrive à recréer cette atmosphère si particulière, entre horreur et mélancolie, en lui donnant un coup de jeune du côté des graphismes et du gameplay.

En attendant de mettre les mains sur ce nouveau Silent Hill 2, il faut se contenter des déclarations du studio, et cette fois, c'est la directrice du marketing Anna Jasińska qui s'est exprimée chez DeadXP pour rassurer les joueurs :

Les fans de longue date ne devraient pas s'inquiéter du fait que nous « ne comprenons pas le sujet » pendant que nous créons le titre. Nous nous en tenons fidèlement au canon de l'histoire traditionnelle tout en refaisant le gameplay et en mettant à jour les graphismes à partir de zéro. Ce sont les raisons pour lesquelles Konami nous a confié le remake en premier lieu. Silent Hill 2 est un classique qui a façonné la manière dont notre studio travaille sur les horreurs psychologiques. L'idée de travailler sur ce projet nous suivait depuis de nombreuses années. Quant à l'appréhension, oui, la pression est forte puisque nous avons affaire à l'un des meilleurs jeux d'horreur psychologique jamais réalisés. Nous voulons rester proches de l'original, et nous le mettrons sous les projecteurs pour les années à venir. Nous restons fidèles au titre original. Néanmoins, nous appliquons des ajustements à certains endroits, où les choses doivent être modernisées en raison du temps passé.

S'il y avait bien un défaut à Silent Hill 2 même à l'époque, c'était bien son gameplay lent et rigide (qui participait en quelque sort à l'horreur). Il ne reste désormais plus qu'à patienter jusqu'à la sortie du remake pour savoir si Bloober Team a réussi à rajeunir ce titre culte. Pour rappel, Masahiro Ito (directeur créatif) et Akira Yamaoka (compositeur) ont participé au développement, et tout récemment, le producteur Maciej Głomb a affirmé à GamingBolt que Konami avait approché plusieurs studios pour ce projet, preuve qu'il a confiance en Bloober Team :

À ma connaissance, Konami a en effet discuté avec d'autres studios de l'idée de refaire Silent Hill 2. À mon avis, à juste titre, car un tel jeu devrait être pris en charge par les développeurs les plus passionnés, aucun autre. Le fait qu'ils nous aient choisis a été à la fois une grande distinction et un énorme boost de motivation. Nous avons des gens qui connaissent parfaitement le jeu original et je pense que Konami l'a remarqué assez rapidement. Comme vous pouvez l'imaginer, lorsqu'ils nous ont approchés avec cette offre, nous avons hésité un moment, compte tenu du poids de la responsabilité qui l'accompagne. En même temps, nous ne pouvions pas imaginer que quelqu'un d'autre fasse le remake à part nous ; nous étions convaincus que nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour lui donner le traitement qu'il mérite. Avec le recul, c'était la bonne chose à faire.

Silent Hill 2 est attendu à une date encore inconnue, sur PC et PlayStation 5.

