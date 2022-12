Final Fantasy XVI et Silent Hill 2 Remake ne sortiront pas sur Xbox, d'après Microsoft

@TherPowerToBecomeAlegend

Et bien les 2 jeux cités dans la news sont exclusifs New Gen, et il me semble que le seul titre à paraitre annoncé crossgen c'est RE4, tout le reste semble focus New Gen, donc si ça semble bien s’arrêter la crossgen et après plus de 2 ans que la New Gen est arrivée c'est logique.



A coté de ça, oui il faut le reconnaitre coté Xbox maintenir la Series S ça reste une forme de crossgen à plus long terme avec les avantages et inconvénients qui font avec.



Pour en revenir à la news, des exclusivités achetées à des tiers il y en a toujours eux, que ce soit Sony ou Microsoft et ça n'a jamais posé de problème, chacun choisi sa console en fonction de ses préférences, en revanche racheter un éditeur qui contient une multitude de développeurs et d'IP notamment Call of, oui ça c'est nouveau dans l'industrie, dans la balance on ne peut pas trop comparer les deux.