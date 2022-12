Final Fantasy XVI : des détails sur le casting de doublage et le plein de visuels inédits avec un aperçu des menus

L'agitation autour de Final Fantasy XVI est évidemment importante depuis quelques jours, puisque l'Action-RPG de Square Enix a enfin été daté au début de l'été prochain à l'occasion de la diffusion de sa quatrième bande-annonce durant les Game Awards. Les précommandes sont depuis ouvertes pour ses différentes éditions qui ont été détaillées, dont l'onéreux collector depuis hier soir. Si le site officiel du jeu a bien changé et se concentre en Occident sur les précommandes, sa version japonaise fourmille d'ajouts inédits, dont des visuels, à retrouver en page suivante. Nous y découvrons pour la première fois le menu du jeu et plus précisément l'onglet dédié aux compétences, avec visiblement différentes arborescences où il faudra débourser des points obtenus au cours de l'aventure pour débloquer de nouvelles options au combat. L'interface lors de ces joutes qui promettent d'être endiablées est par ailleurs bien visible sur plusieurs images, se faisant assez discrète en bas de l'écran.

Que vous comptiez jouer avec l'audio en japonais, en anglais ou en français, voici à quoi vous attendre concernant les principaux personnages déjà introduits en termes de doublage :

Le PlayStation Blog a donné d'autres détails généraux sur le jeu, appelant le loup accompagnant Clive Talgor en français au lieu de Torgal. Reste à savoir s'il s'agit ou non d'une erreur, car un tel changement n'apporte strictement rien et créera de la confusion dans les discussions sur la Toile...

Lancez-vos dans des batailles intenses avec les pouvoirs extraordinaires des Primordiaux

Dans Final Fantasy XVI, tout premier RPG d’action indépendant de la série développé pour PS5, les Primordiaux imprègnent votre épée de leur pouvoir, mais vous pouvez également contrôler directement ces prodigieuses entités ! Utilisez les compétences primordiales de Clive lors de combats ultrarapides et bourrés d’action, puis prenez part à des batailles dynamiques opposant deux Primordiaux. Découvrez-en davantage sur ce nouveau système de combat dans la bande-annonce ci-dessus. Lisez ce qui suit pour en savoir plus sur les Primordiaux et la façon dont vous pourrez les manipuler pour combattre le feu par le feu (entre autres éléments) !

Des batailles épiques

Quand les Émissaires incarnent leurs Primordiaux et se livrent à des luttes sans merci, les affrontements se déroulent à une échelle colossale !

Les pouvoirs des Primordiaux

Clive utilise les pouvoirs des Primordiaux qui sommeillent en lui lors de combats particulièrement rythmés !

Jouez à votre rythme

De nombreuses options d’accessibilité permettent au plus grand nombre de profiter pleinement de l’aventure de Clive, depuis les joueurs vétérans jusqu’à ceux qui souhaitent simplement suivre l’histoire du jeu.

Le mode Histoire est recommandé aux joueurs qui n’ont pas l’habitude des jeux d’action et souhaitent se concentrer sur le scénario. Ce mode permet de déclencher plus simplement les compétences des Primordiaux et d’éviter automatiquement certaines attaques ennemies. Le jeu propose également un mode Action dans lequel rien n’est automatisé, destiné aux joueurs plus expérimentés, ou à ceux qui veulent tenter leur chance !

Le meilleur ami du héros

Le fidèle Talgor se bat aux côtés de Clive.

Talgor est originaire des Terres du Nord désormais aux mains des Rosfield. C’est l’archiduc Elwin qui a ramené l’animal d’une expédition dans la région, alors qu’il semblait avoir perdu sa meute, et qui l’offrit à son fils. Après avoir échappé à la tragédie ayant mis en péril la lignée des Rosfield, il retrouve Clive une décennie plus tard et s’évertue désormais à servir son maître en faisant preuve de la loyauté qui le caractérise depuis toujours.

Talgor restera au côté de Clive lors des combats, et il ne faillira jamais face à l’ennemi. Talgor peut non seulement attaquer les ennemis, mais aussi soigner les blessures de Clive, et le duo pourra s’avérer redoutable si Clive lance ses ordres au bon moment.

Travail d’équipe

Un peu d’aide est toujours la bienvenue lorsqu’il s’agit de combattre le destin.

Au fil de l’histoire, Clive rencontrera différents personnages qui se joindront à lui pour combattre. À l’inverse de Talgor, le soutien apporté par ces équipiers sera quant à lui intégralement automatisé.

L’un de ces alliés, Cidolfus Telamon, alias « Cid », est un ancien soldat devenu hors-la-loi qui rêve de bâtir un lieu où tous ceux qui manipulent la magie, les Pourvoyeurs comme les Émissaires persécutés, pourront mourir dans la dignité. En tant qu’homme de science, il mène également des recherches pour permettre à son groupe d’hérétiques de survivre dans les Terres-mortes. Cid est lui aussi un Émissaire, le pouvoir de Ramuh s’étant déclaré en lui peu de temps après son arrivée sur les rivages de Valisthéa, une puissance certainement à l’origine de son ascension au sein de l’armée valœdoise, où il semble avoir croisé le chemin d’une certaine Benedikta Harman…