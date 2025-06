Final Fantasy XVI : de Mythos au Logos, les fans du lore vont se régaler avec ces nouveaux produits dérivés

Ces derniers jours, Square Enix a effectué plusieurs annonces entourant sa licence phare qu'est Final Fantasy, avec son Creative Studio III au cœur de deux d'entre elles. Les amateurs de T-RPG vont ainsi pouvoir (re)découvrir un classique dans Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles, tandis que les joueurs Xbox peuvent dès à présent enfin profiter de Final Fantasy XVI et auront par la suite droit à FFVII Remake Intergrade. C'est l'aventure avec Clive Rosfield à Valisthéa qui nous intéresse à présent, puisque plusieurs produits dérivés font parler d'eux. Le premier avait été introduit en septembre dernier durant le panel dédié au jeu lors du Tokyo Game Show 2024, à savoir un livre de lore baptisé LOGOS: The World of Final Fantasy XVI.

Comme pour les trois volumes d'Encyclopaedia Eorzea, cet ouvrage sera uniquement disponible en anglais par chez nous et détaillera l'univers du jeu du point de vue de l'historien Harpocrate au travers de 256 pages illustrées. Vendu 39,99 €, sa sortie est prévue le 31 mars 2026, il faudra donc être patient. Compte tenu des premiers extraits partagés, la qualité sera au rendez-vous. Le seul léger défaut que nous relevons à partir de ces visuels concerne l'introduction juste après « In the beginning » où il n'est pas évident qu'il faille lire la deuxième colonne de la première page avant « Finding Valisthea ». Cette manière de faire n'est toutefois pas étrangère aux possesseurs des ouvrages sur FFXIV. Le fait que trois acteurs anglophones aient écrit pour leur personnage a de quoi intriguer, mais fait surtout effet marketing à nos yeux, les scénaristes n'ayant pas besoin d'eux pour créer du texte original après tout. Bref, wait & see.

Dévoilez les secrets de Valisthéa et de ses habitants grâce à cette impressionnante compilation de folklore de Final Fantasy XVI ! Final Fantasy XVI a introduit le monde à Valisthéa, une terre épique et riche en magie. Joueuses et joueurs auront glané des informations concernant les royaumes et les personnages y habitant, mais qu'en est-il de son histoire, de sa géographie, de son peuple ? À ceux et celles cherchant à connaître la terre bénie par les Cristaux-mère, LOGOS: The World of Final Fantasy XVI est fait pour vous ! Écrit du point de vue de l'historien et chercheur reclus Harpocrate Hyperbóreoi II, ce recueil convie les lecteurs à une exploration exclusive du très riche folklore de Final Fantasy XVI. Vous y trouverez, au fil de notes tirées de journaux, carnets, lettres et conversations, un vaste éventail de thèmes : musique, littérature, religion... sans oublier la gastronomie ! Bien plus qu'une encyclopédie, LOGOS est une fenêtre sur le monde de Valisthéa et sur les mœurs de ses habitants, contées par eux. Ce n'est pas tout : trois des acteurs de la version anglaise de Final Fantasy XVI ont également contribué à ce recueil unique ! Ben Starr (Clive), Stewart Clarke (Dion), et Christopher York (Gav) ont pris la plume, afin de redonner vie à leurs personnages à travers les pages de cet ouvrage.

Le second livre n'est autre qu'un artbook dédié aux deux extensions de FFXVI, nommé The Art of Final Fantasy XVI: Echoes of the Rising Tide. Forcément, il sera bien plus léger en contenu que les 304 pages de son prédécesseur avec ici seulement 92 pages, ce qui ne l'empêchera pas de coûter 22,99 €. Là encore, les textes qui pourront y apparaître seront en anglais et sa sortie est fixée au 5 mai 2026. Le nouvel artwork réalisé par Kazuya Takahashi pour la sortie du jeu sur Xbox sera d'ailleurs inclus.

Ce nouvel artbook est un ouvrage complémentaire à The Art of Final Fantasy XVI, regorgeant d'illustrations et de visuels conceptuels des DLC Echoes of the Fallen et The Rising Tide. Replongez-vous dans le monde de Valisthéa au gré de cet artbook relié de 92 pages, offrant des illustrations et visuels tirés du développement des DLC de Final Fantasy XVI, Echoes of the et The Rising Tide. Cet ouvrage digne des collectionneurs, imprimé sur du papier de qualité supérieure et intégralement en couleur, dévoile l'art conceptuel au fil de ses pages : designs d'ennemis, ébauches d'environnement, et croquis sont également accompagnés d'illustrations de l'artiste principal, Kazuya Takahashi, exclusives à ce volume.

Si vous n'avez toujours pas fait Final Fantasy XVI, il est vendu seulement 29,99 € en boîte sur PS5 chez Cdiscount.

Lire aussi :