Final Fantasy XVI : un énorme échec sur Xbox Series X et S ?

Square Enix avait sans doute de grandes attentes pour le portage de Final Fantasy XVI sur Xbox Series X|S. Le studio japonais a profité du Summer Game Fest Live 2025 pour officialiser l'arrivée de son Action-RPG sur les consoles de Microsoft, le titre était directement disponible après la conférence. Une technique dite de shadow drop qui avait très bien fonctionné pour The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, mais pas cette fois.

Malgré une Xbox Series X de trois mètres de haut sur laquelle trônent Ben Starr (Clive Rosfield) et Nina Yndis (Benedikta Harman), le jeu de rôle japonais n'a pas séduit les joueurs. Selon Alinea Analytics, Final Fantasy XVI compterait 22 000 exemplaires vendus sur Xbox Series X|S le 16 juin dernier, soit plus d'une semaine après son lancement. Dans le classement des jeux les plus joués sur les consoles de Microsoft, il faut scroller longuement avant de trouver le RPG, qui est derrière MindsEye, pourtant très critiqué.

Il faut dire que Final Fantasy XVI fêtera son deuxième anniversaire la semaine prochaine, le titre a été lancé sur PS5 le 22 juin 2023, puis un portage PC a vu le jour en septembre dernier. La franchise est très liée aux consoles de Sony, les intéressés possèdent sans doute une PS5 et le jeu, rares sont les joueurs qui attendaient ce portage sur Xbox Series X|S pour le découvrir, surtout en l'échange de 59,99 €.

Techniquement parlant, Final Fantasy XVI est loin d'être irréprochable sur Xbox Series X|S, comme l'a rapporté Digital Foundry peu après sa sortie. Contrairement à la version PlayStation 5, le framerate est plutôt constant (60 fps sur Series X et 30 fps sur Series S), mais la résolution sur Xbox Series X est inférieure à celle affichée sur PS5, avec du 720p en mode Performance et du 1224p en mode Qualité, avec moins de détails affichés à l'écran. La console de Sony affiche du 1080p en Qualité et du 1440p en Performance, avec un meilleur rendu du feuillage et une image mieux contrastée.

Square Enix va sans doute améliorer tout cela avec une mise à jour, à moins qu'il ne décide d'abandonner ce portage, de toute façon boudé par les joueurs sur Xbox Series X|S. Espérons que Final Fantasy VII Remake fasse mieux. Si vous n'avez pas encore fait le jeu, Final Fantasy XVI est disponible sur PS5 à 29,99 € sur Cdiscount et Fnac.

