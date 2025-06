INSOLITE sur Final Fantasy XVI : une Xbox Series X titanesque pour promouvoir la sortie du jeu sur les plateformes de Microsoft

Ce dimanche, Square Enix a annoncé la venue de deux Final Fantasy au sein de l'écosystème Xbox, à savoir FFVII Remake Intergrade d'un côté et Final Fantasy XVI de l'autre, ce dernier étant sortie dans la foulée. Il faut croire que la relation avec Microsoft est plus forte que jamais, car après avoir accueilli Phil Spencer sur scène lors du Fan Festival 2023 de Las Vegas lors de l'annonce de FFXIV sur Xbox Series X|S, c'est carrément une vidéo mettant en scène la plus puissante des consoles de Microsoft d'une manière étonnante qui a été diffusée. Vous noterez qu'une ROG Ally est aussi présente, qui « est une Xbox », d'autant plus depuis l'annonce des modèles ROG Xbox Ally et Xbox Ally X. Et encore une fois, nous retrouvons Ben Starr pour assurer la promotion, l'acteur derrière Clive Rosfield en anglais étant vraiment partout depuis 2023. Il est accompagné par Nina Yndis, derrière la dangereuse Benedikta Harman. Pour le coup les tee-shirts qu'ils portent sont amusants, le premier arborant l'inscription « I love Jill », tandis que l'autre indique « I am not Jill ».

C'est donc depuis une Xbox Series X mesurant 3 mètres de haut pour 1,5 mètre de large qu'ils font la promotion de FFXVI sur Xbox, littéralement. Il faut croire que l'éditeur ne manque pas de budget pour ce genre d'extravagance amusante qui ne devrait pas inciter plus que ça les joueurs à se procurer l'Action-RPG sur la console ou via le Microsoft Store sur PC. Cette réplique de plus de 400 kg dispose par ailleurs d'un bouton Power fonctionnel, sa grille sur le dessus est identique à la vraie et il nous est dit que même ses ports externes à l'arrière et ont été fidèlement reproduits, ce que nous voyons à priori brièvement... Va-t-elle être exposée quelque part ? Le cas échant, l'intérêt d'une telle réplique apparaît comme très discutable alors qu'un simple fond vert et quelques effets visuels auraient pu faire l'affaire.

Par ailleurs, Square Enix a aussi mis à disposition la démo du jeu sur Xbox Series X|S, la même que sur PS5 et PC, dont les données sont transférables pour la partie couvrant le début de l'aventure.

Même s'il ne faut sans doute pas voir cela comme un quelconque teasing, une phrase prononcée par Ben Starr au sujet de la numérotation - un sujet déjà abordé par Naoki Yoshida - a retenu notre attention :

Si cela peut vous aider, ne considérez pas ceci comme le 16e Final Fantasy. Considérez-le plutôt comme le premier Final Fantasy XVI.

Nous voulons bien le voir ainsi, mais il faudrait dans ce cas que Square Enix propose une suite ou un autre jeu dans ce même univers... Oui, c'est beau de rêver.

Sur PS5, Final Fantasy XVI est actuellement vendu 29,99 € en boîte chez Cdiscount.

