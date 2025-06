Final Fantasy XVI et VII Remake enfin annoncés sur Xbox, avec un beau shadow drop pour l'un d'entre eux !

Square Enix était présent lors du Xbox Games Showcase 2025 avec de belles annonces pour les fans de la licence Final Fantasy. En effet, deux portages de jeux jusqu'à présent réservés à la PS5 et aux PC vont enfin faire leurs débuts sur Xbox Series X|S ainsi que sur le Microsoft Store sur ordinateurs et dans le cloud, compatibles Xbox Play Anywhere. Ça tombe bien, puisque le premier d'entre eux n'est autre que Final Fantasy VII Remake Intergrade, qui sera disponible cet hiver. Pour rappel, une version Switch 2 est également en développement, alors tout le monde y aura droit, pas de jaloux. Il ne reste plus qu'à attendre une annonce de Rebirth désormais.

L'autre gros morceau du jour, c'est donc Final Fantasy XVI, le dernier épisode numéroté en date avec Clive Rosfield, qui prend la forme d'un Action-RPG en temps réel. Et comme vous l'avez lu en titre, il a droit à un shadow drop et peut dès maintenant être acheté. Une Complete Edition est évidemment proposée en plus du jeu standard, incluant les deux extensions sorties, mais vous pouvez patienter puisque le Pass d'extension est également vendu séparément.

