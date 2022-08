Final Fantasy VII Remake : de nouvelles Static Arts et Play Arts Kai de Tifa dans sa robe Style Arts Martiaux dévoilées

En attendant Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion et Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix a encore bien de quoi tenir en termes de merchandising entourant Final Fantasy VII: Remake et nous le prouve à nouveau en dévoilant deux figurines supplémentaires de l'un des personnages principaux du jeu, Tifa Lockhart. Pas question de NFT ici, mais les fans de robes en auront encore pour leur argent.

Plus précisément, c'est la robe Style Arts Martiaux (ou Sporty dress en anglais) de Tifa qui sert de base aux deux beautés du jour. La première est une Play Arts Kai qui plaira donc aux amateurs d'articulations, vendue 194,99 $ sur la boutique nord-américaine (rien en Europe pour le moment), mesurant environ 25,5 cm de haut pour 6,5 cm de large et 4 cm de profondeur lorsqu'elle est positionnée « normalement », et qui est accompagnée de plusieurs mains interchangeables. La deuxième est donc évidemment une Static Arts avec une pose assise du plus bel effet. Côté dimensions, cette figurine fait environ 16,4 cm de longueur pour 14 cm de large et de profondeur. Son prix est à peine plus élevé, comptez 199,99 $. Plusieurs visuels sont à retrouver en page suivante.

Les deux ont leur sortie de prévue pour juillet 2023, il ne faudra donc pas être pressé avant de pouvoir les exposer. Avec ça et compte tenu du fait que Tifa avait déjà eu droit à ses figurines en robe, il serait bien étonnant que Square Enix ne décline pas à l'avenir la tenue Style Exotique de Tifa de la même manière. Mais peut-être qu'Aerith sera servie en premier avec l'une de ses autres apparences du genre ?

Final Fantasy VII Remake Intergrade est sinon vendu 34,99 € sur Amazon.

