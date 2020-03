Final Fantasy VII Remake : de nouvelles publicités avec des stars japonaises

Les journées passent et nous rapprochent inexorablement du jour J : oui, la date de sortie de Final Fantasy VII Remake est désormais imminente. Square Enix pave la voie avec une nouvelle salve de publicités pour le Japon, cette fois clairement centrée pour le marché local.

L'éditeur s'est en effet associé à des personnalités connues du pays en train de s'adonner à une partie de Final Fantasy VII Remake, histoire de montrer que tout le monde veut jouer à l'exclusivité PS4. L'une met ainsi en scène les Napolimens, un collectif de streameurs populaire, tandis qu'une autre présente Jean-Ken Johnny et Spear Rib du groupe de rock Man with a Mission, manettes en main.



La troisième séquence de cette campagne baptisée 4.10 nous permet de retrouver Masataka Kubota et Misato Morita, les acteurs du court-métrage nostalgique de la fin d'année passée, et la dernière utilise carrément l'image de Brown et Cony, les mascottes du service de messagerie instantanée LINE Friends.

Et tout ça, c'est juste pour nous rappeler la date de sortie de Final Fantasy VII Remake : le 10 avril 2020, sans faute.