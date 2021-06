Final Fantasy VII Remake : trois nouvelles Play Arts à tomber dévoilées et déjà disponibles à la vente !

C'est ce jeudi que sort dans le monde entier Final Fantasy VII Remake Intergrade, la version améliorée du jeu sur PS5, qui donne accès au DLC EPISODE INTERmission avec Yuffie, sauf pour les joueurs mettant à niveau leur édition PS4. Au Japon, Square Enix a prévu du lourd pour les fans en enrichissant une fois de plus sa gamme de figurines articulées Play Arts Kai. Jusqu'à présent, Cloud, Barret, Tifa, Aerith (différente de sa version Crisis Core), Reno, Rude et Sephiroth y étaient passés, de quoi bien vider le compte en banque des passionnés de cet épisode. Cette fois, ce sont pas moins de quatre nouveaux modèles que dévoile la division merchandising de l'éditeur.

Pour commencer, nous avons donc une superbe reproduction de Red XIII vendu 16 280 ¥ (environ 122 €, taxes incluses), qui mesure 9,7 cm de largeur pour 26,2 cm de profondeur et 18 cm de hauteur, et pèse 390 g. Il devrait sortir le 4 décembre 2021 au Japon. Vient ensuite le beau gosse Rufus Shinra, lui aussi proposé au même prix de 16 280 ¥ pour un lancement le 6 novembre 2021. Mesurant 9,5 cm de large pour 6,8 cm de profondeur et 26,7 cm de hauteur, avec un poids de 335 g, il sera livré avec deux visages (un souriant et l'autre plus grave), trois armes et cinq mains différentes (deux paires et une tenant une pièce).

Enfin, c'est un gros morceau que nous avons là avec Jessie, proposée en trois éditions. Vendue seule comme ses petits camarades à 16 280 ¥, elle sera disponible dès le 5 février 2022. Dans la boîte, nous retrouverons trois visages (un de base, l'autre souriant et un dernier où elle fait un clin d'œil en se mordillant la langue), cinq mains, une grenade et son pistolet mitrailleur. Côté proportions, elle fera 7,95 cm de large pour 5,67 cm de profondeur et 24,74 cm de hauteur, pour un poids plume de 275 g.

Mais ce n'est pas tout puisqu'un pack avec sa moto sera aussi commercialisé, cette fois avec une livraison à compter du 5 mars 2022 pour un prix de 32 780 ¥ (environ 246 €, taxes incluses). La bécane ne sera pas légère avec ses 700 g, mesurant 12,3 cm de long, 31,5 cm de profondeur et 17,7 cm de haut. Un beau bébé qui tiendra sur un stand et sur lequel Jessie pourra s'installer, une paire de mains supplémentaires lui permettant de tenir le guidon, tandis qu'une autre lui fera mettre le pouce en l'air.

Enfin, c'est un gros bundle regroupant Jessie, sa moto et la V2 de Cloud Strife qui est aussi disponible en précommande. L'ensemble est proposé à 43 780 ¥ (environ 328 €, taxes incluses) et est attendu le 2 avril 2022. Le beau blond aura avec lui sa Buster Sword et quatre paires de mains. Du haut de ses 26,3 cm pour 10,5 cm de large et 51,5 cm de profondeur, il ne pèse que 380 g et peut lui aussi prendre place sur la cylindrée afin de reproduire des scènes du jeu en plaçant Jessie derrière lui.

Vous pouvez vous délecter de nombreux visuels de tout ce beau monde en page suivante et le retrouver dans Final Fantasy VII Remake Intergrade, vendu 53,90 € sur Amazon.

