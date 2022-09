Final Fantasy VII Remake : Tifa se décline à nouveau en Static Arts et Play Arts Kai avec sa tenue Style Exotique

Vous reprendrez bien des figurines de Tifa Lockhart la représentant telle qu'elle apparaît dans Final Fantasy VII Remake ? Quand il s'agit de décliner les personnages du septième épisode en produits dérivés, Square Enix n'y va en effet pas de main morte. En octobre 2021, nous avions ainsi pu découvrir une Static Arts et une Play Arts Kai de la jeune femme en robe. Rebelote pas plus tard que fin août avec les deux mêmes gammes et la robe Style Arts Martiaux. Forcément, nous émettions alors l'hypothèse de voir la tenue Style Exotique y passer à l'avenir. Eh bien, pas besoin de patienter davantage, car voici deux nouvelles pièces de collection révélée juste avant l'ouverture du TGS 2022.

Nous avons donc d'un côté une Play Arts Kai vendue 169,99 € avec comme d'habitude des paires de mains interchangeables, mesurant 25,2 cm de haut pour 4 cm de profondeur et jusqu'à 9,5 cm de large, sans doute lorsqu'elle prend une position assise sur ses genoux. L'autre est une Static Arts représentant une fois encore Tifa assise, cette fois sur une chaise haute. Il faudra débourser 199,99 € pour l'ajouter à votre collection. Côté dimensions, en incluant la chaise (étonnant de les indiquer sans pour un modèle figé...), comptez 23,9 cm de haut pour 12,6 cm de large et 14,1 cm de profondeur. Il faudra patienter jusqu'en septembre 2023 au plus tôt pour les obtenir si vous craquez.

À n'en pas douter, Aerith devrait suivre par la suite, espérons pour les fans que l'éditeur se calme au niveau du rythme... Pour admirer Tifa dans cet accoutrement, rendez-vous en page suivante pour d'autres visuels et vous pouvez sinon acheter Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Amazon au prix de 46,57 €.