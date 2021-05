Final Fantasy VII Remake: Trace of Two Pasts, un roman inédit sur le passé d'Aerith et Tifa annoncé

Final Fantasy VII Remake n'est pas que l'occasion pour Square Enix de redonner vie à son RPG culte : il lui permet aussi d'étendre l'univers qu'il a imaginé il y a plus de deux décennies. Il n'y a qu'à voir le projet Final Fantasy VII: Ever Crisis qui veut compiler toutes les histoires du monde dans une seule expérience mobile pour voir la hauteur de ses ambitions.

La prochaine étape, c'est Final Fantasy VII Remake Intergrade, un portage PS5 avec une aventure inédite et exclusive autour de Yuffie prévu pour juin prochain. L'éditeur en profitera pour sortir de nouveaux ouvrages en lien avec le titre, à commencer par Final Fantasy VII Remake: Material Ultimania Plus. Il s'agira d'une version étendue de l'encyclopédie sur le jeu, pour permettre d'en apprendre encore plus sur le monde et les personnages, certainement avec des références aux nouveautés de l'EPISODE INTERmission.



Plus intéressant encore, Square Enix va publier Final Fantasy VII Remake: Trace of Two Pasts, un roman inédit de 288 pages écrit par le scénariste du jeu Kazushige Nojima, qui explorera ni plus ni moins que les zones d'ombres du passé de Tifa Lockhart et Aerith Gainsborough. Du pain béni pour les fans en somme, qui verra le jour en version japonaise le 15 juillet 2021 au prix de 1 650 ¥. Un bundle regroupant le livre et le Material Ultimania Plus pour une sortie à la même date et au tarif de 5 610 ¥. Aucune localisation n'est annoncée à cette heure, mais nous pouvons croiser les doigts pour une traduction anglaise, voire française, de Trace of Two Pasts dans les mois à venir.

D'ici là, Final Fantasy VII Remake Intergrade est disponible pour 62,99 € sur Amazon.fr.