Final Fantasy VII Remake : un dernier making of diffusé, revenant sur les graphismes, l'animation et les effets visuels

Cela fait déjà une semaine que Final Fantasy VII Remake est officiellement disponible sur PS4, mais Square Enix n'en avait pas encore terminé avec sa série de vidéos Inside. Après la musique et les bruitages, place aux graphismes et effets visuels dans un ultime making of.

Nous retrouvons en introduction Tetsuya Nomura, qui déclara que le long-métrage « Advent Children est au cœur de Final Fantasy VII Remake », sauf que pour ce dernier, le réalisme se veut plus moderne. Masaaki Kazeno, designers de bien des personnages du jeu, et Hiroyuki Nagatsuka, animateur principal, expliquent ensuite le processus créatif ayant mené aux apparences modernisées du casting, avec notamment l'utilisation de photos de réelles personnes pour reproduire une musculature osseuse la plus authentique possible et évoquent également le cas des coiffures et des animations en fonction du caractère de chaque protagoniste.

Hidekazu Miyake, Ryo Hara et Akira Iwasawa nous expliquent ensuite tout un tas d'éléments liés aux cinématiques, allant de la motion capture permettant des expressions et mouvements plus naturels, à la technologie de synchronisation labiale en fonction de la langue choisie, en passant par les émotions gérées à l'aide d'un diagramme unique pour chaque personnage avec des variations selon l'intonation. Plus brefs, le passage avec Hiroyuki Yamaji nous montre l'amour du monsieur pour un ennemi ressemblant à une grosse grenouille, de quoi détendre l'ambiance, tandis que la directrice de l'environnement Takako Miyake explique succinctement qu'un soin particulier a été apporté à Midgar pour rendre la ville fonctionnelle comme si elle était réelle.

Yoshinori Kitase revient de son côté sur certaines difficultés comme le fait d'avoir dû rendre réaliste des éléments du jeu d'origine, qui passaient bien à l'époque, mais auraient pu faire tiquer le public actuel. C'est pourquoi tout un travail d'adaptation a eu lieu. Enfin, Iichiro Yamaguchi et Shintaro Takai donnent quelques détails sur l'éclairage et les effets visuels, par exemple lors des invocations.

Tout cela a de quoi donner envie d'allumer sa console et de se (re)plonger dans Midgar.

