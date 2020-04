24H sur GAMERGEN.COM : la suite de Final Fantasy VII Remake évoquée, le patch de Call of Duty, et la MAJ de Monster Hunter: World

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce mardi 28 avril 2020 ?

Yoshinori Kitase et Tetsuya Nomura ont évoqué la suite de Final Fantasy VII Remake. À côté de cela, un patch de 15 Go pour Call of Duty: Modern Warfare et Warzone a été diffusé, et la mise à jour 4 de Monster Hunter World: Iceborne a été reportée.

Dans le reste de l'actualité, les jeux gratuits de mai du Xbox Live Games with Gold ont été devoilés, l'eShop de la 3DS et la Wii U va fermer dans 42 pays, nous nous sommes penchés sur les réductions du Xbox Live, la démo PC de Trials of Mana a été supprimée car elle permettait d’accéder au jeu complet, la phase de test de Projet xCloud commence en France, Amazon France est encore en arrêt par chez nous, les jeux gratuits de Stadia Pro pour le mois de mai ont été dévoilés, et la version PS4 de Star Wars Episode I: Racer a été retardée.

Pour finir, ne loupez pas nos impressions du moment : TEST de STATIONflow : gérez votre propre station de métro !